Віце-губернатор Краснодарського краю запропонував зробити карантин в обсерваторі платним

«Бо виходить, добре влаштувалися»

Віце-губернатор Краснодарського краю Андрій Олексієнко запропонував зробити платним двотижневий карантин у обсерваторах для приїжджають в регіон. Про це пише видання «Півдня.ру». Чиновник виступив з такою пропозицією на нараді оперативного штабу.

«Люди приїжджають з метою два тижні на держзабезпеченні посидіти в обсерваторі, а потім оселитися, продовжити проживання на курорті. Тобто не збираються повертатися в свій рідний регіон», — сказав Алексєєнко.

Він пояснив, що проживання в обсерваторах можна зробити платним для тих громадян, які спеціально приїжджають в Краснодарський край під час карантину. «Це буде додатковим фактором, щоб задуматися і повернутися назад в свій регіон. Бо виходить, добре влаштувалися», — зазначив віце-губернатор.