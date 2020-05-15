У Тернополі дівчина зарізала студента-іноземця

У Тернополі неповнолітню дівчину підозрюють у вбивстві іноземного студента.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, близько 4 години ранку 9 травня копи отримали повідомлення від лікарів бригади швидкої допомоги – вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням.

Поліцейські відправилися на місце події і встановили, що загиблим виявився 24-річний громадянин Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному з вишів Тернополя, передає “Сьогодні”.

Копи опитали сусідів і можливих очевидців, а також вилучили відео з камер спостереження і оперативно встановили особу підозрюваної – нею виявилася 17-річна жителька одного з сіл Тернопільського району.

Дівчину затримали за місцем проживання, куди вона поїхала на таксі після скоєння вбивства. На даний момент з’ясовуються всі обставини трагедії.

Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу. За фактом вбивства було відкрито кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство”, яке загрожує позбавленням волі на строк до 15 років.

: stopcor.org

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