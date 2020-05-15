Лоукостер Ryanair заборонив стояти в черзі в туалет під час польоту

Ірландський лоукостер Ryanair, який з-за пандемії скоротить три тисячі співробітників, оприлюднив перелік правил, яких необхідно дотримуватися кожному пасажиру.

Так, одним з таких правил є заборона на відвідування вбиральні без дозволу бортпровідника, інформує Telegram-канал компанії.

Зазначається, що нові правила ввели в рамках протидії COVID-19.

Серед нововведень також перевірка температури в аеропортах перед вильотом і обов’язкове носіння маски в терміналах і в літаках.

З-за нових заходів безпеки Ryanair також скоротить перелік товарів на борту до упакованих снеків і напоїв. Оплату можна буде провести тільки банківськими картами, оскільки авіакомпанія вирішила відмовитися від прийому готівкових коштів, через яку може поширюватися вірус.