У Болгарії проти продовження карантину на мітинги вийшли сотні незадоволених

У Болгарії близько двох тисяч протестувальників вийшли на вулиці на знак незгоди з продовженням карантину. Антиурядові мітинги закінчилися сутичками з поліцією, передає Reuters.

Зокрема, на мітинг вийшли представники праворадикальної партії «Відродження» в Софії. Їх вимогою була відставка діючого уряду, який порівняв з мафією з-за продовження антикоронавирусных заходів.

«Ми не думаємо, що повинні жити як раби, ми повинні жити нормальним життям. Наше терпіння скінчилося, і ми хочемо, щоб цей уряд пішов», — заявив голова партії Костадін Костадинов.

Початок протесту проходило мирно, але біля будівлі парламенту відбулося зіткнення з поліцією — прихильники партії намагалися прорватися через кордон. Кількох протестувальників затримали.

Протестуючі звинувачували уряд прем’єр-міністра Бойко Борисова з правоцентристської партії ГЕРБ у поширенні неясною інформації і некомпетентному вирішенні кризи, викликаного коронавірусом.

Це був перший публічний протест у Болгарії з березня, коли уряд запровадив надзвичайний стан. У країні закрили школи, ресторани, бари і зобов’язали підприємства обмежити або припинити діяльність через пандемію коронавіруса.