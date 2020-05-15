“Нью-Йорк Таймс” сльозам не вірить

Триває діалог між МЗС Росії і редакцією «Нью-Йорк Таймс» на предмет кількості жертв коронавіруса в РФ набуває все більш емоційну тональність. Цей процес добре демонструє одну з основних рис нової реальності XXI століття — безпорадність державної махини в зіткненні з потужними транснаціональними суб’єктами.

Виховані в сірячинної атмосфері задушливих, просочених димом вітчизняних цигарок мзсівських кабінетів, або в кращому випадку під боком мами в «консульському відділі посольства», дипломатичні чиновники з іншої епохи дивуються, дивлячись на сучасне життя: як це можливо, щоб «якась газетка» вела власну політику щодо великої ядерної держави, члена Ради Безпеки і володаря шостої частини суші? Що це за держава, в якій президент, міністр і навіть чиновник подрібніше не може взяти трубку, подзвонити і припинити образливі для одного з основних міжнародних візаві твердження? Що це за світ, в якому вищим посадовим особам держави—переможниці доводиться не те що на рівних, але в режимі ввічливого заяви випрошувати можливість вступити в розмову з людьми, яких ніхто не наділив ніякими повноваженнями, але у яких величезна влада над мільйонами людських розумів і глобальне (у тому числі політичну) вплив? Ось контури лінії зіткнення одного з основних конфліктів сучасності між державним і недержавним — який у міру розвитку сучасних технологій, що ведуть до автономізації людських індивідів, буде тільки посилюватися.

Звичайно, навала коронавіруса і що послідувало у відповідь застосування жорстких заходів карантину надихнуло всіх державників надією, що тренд на ослаблення держав можна зупинити і навіть повернути назад. Пандемія на момент відкрила вікно можливостей, в якому здавалося, що повертаються старі добрі часи етатизму і тільки держава здатна впоратися із завданням. Довгий час захоплені фаталізмом, позбавлені перспектив і занурені в комплекси від порівняння себе з працівниками транснаціональних компаній, великих редакцій і адміністрацій соціальних мереж, державні чиновники на момент випрямили плечі і ширше відкрили очі: на момент здалося, що їх час повертається, що глобальний Андропов переможе глобального Цукерберга. Але знову все пішло не так. Минуло вже майже півроку боротьби з вірусом зрозуміло, що по-перше державні менеджери справляються з ним так собі (і вже точно нижче триумфалистских заяв влади) і по-друге, що загальний тренд на посилення транснаціональних недержавних акторів зупинити неможливо.

І це не підступи світової закуліси у вигляді маніпуляції Білла Гейтса з Джорджем Соросом а синергічну дію природних і незалежних один від одного прагнень мільйонів людей по всьому світу: люди просто хочуть користуватись їх послугами та бачать для них місце у своєму житті. Поряд з державами і у багатьох випадках, замість них. Але держави, і тим більш архаїчно традиційні держави, сприймають свої відносини з громадянами в патримониальном ключі (все належить державі, а людям належить мати і робити те, що воно їм по своїй волі дасть і дозволить не готові поступатися місцем і все більше розглядають суб’єктність транснаціональних акторів в якості загрози, а свої стосунки з ними в конфліктному, чи не військовому ключі.

До недавніх часів ми знали в основному війни держав між собою або між державами і визвольними рухами або міжнародними терористичними організаціями. У всіх цих випадках один навпроти одного стояли озброєні люди, мотивовані бажанням захопити владу в тій чи іншій формі: над територією, населенням або ресурсами. Конфлікт між державою і транснаціональної структурою, тим більше в основному віртуального характеру (вся важка інфраструктура «NYT» — це скляна будівля при Восьмій авеню і кілька сотень комп’ютерів) здавався чимось абсолютно сюрреалістичним.

Але це було в минулому, а зараз на наших очах вже створений інший світ, яким кілька яйцеголових випускників Ліги плюща виявляються сильніше, ніж велика держава з тисячами боєголовок. Зіткнення цих двох реальностей неминуче, поки в ідеологічній площині, а потім, хто знає, може, і фізичної. Ви думаєте, що Росія не може оголосити війну «Нью-Йорк Таймсу»? Ви недооцінюєте Марію Захарову.

Якуб Корэйба, політолог