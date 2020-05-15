Вірус як прелюдія зміни влади

Те, що відбувається в Росії, в світі не має прецеденту, вже скрізь говорять про те, що падіння економіки можна порівняти з падінням економіки, під час другої світової війни. Але можливо перебільшують, там обстановка все-таки була серйозніша, але тим не менше те, що відбувається, не має прецеденту в багатьох областях, в першу чергу в області впливу на масову свідомість, на масову психіку.

Все це вимагає серйозного осмислення, ну в першу чергу в Росії публіка очікувала що 11 травня нарешті закінчиться карантин або там здебільшого закінчиться, але очікування публіці виявилися не зовсім вірними.

У Москві замість згортання карантину ще більше посилили.

Є указ мера Москви від 5 березня і положення 6 – використання засобів індивідуального захисту органів дихання маски, респіратори на робочих місцях та на території роботодавця, за винятком випадків знаходження працівників у відокремленому зсув без присутності інших осіб, використання засобів індивідуального захисту рук, рукавиці на робочих місцях, території роботодавця, у разі відвідування місць загального користування в тому числі ліфта і санітарних вузлів, місць прийом їжі і т. п. Періодичність вимірювання температури тіла працівників на робочих місцях не менше одного разу на чотири години. В період з 12 травня 2020 року по 31 травня проведення дослідження на предмет нової коронавирусной інфекцією в організаціях ну і так далі і тому подібне. там взяття крові у транспорті треба їздити в Публіка в шоці.

Коли тему з вірусом запускали куратори пообіцяли що вірус буде сильний, трупи на всіх вулицях, зомбі апокаліпсис і так далі. Ідеальні умови для кризового захоплення влади, але вірус раптово виявився слабенький. Статистично слабкіше сезонного грипу, навіть вважають вірусними всіх застуджених з нежиттю. І заходи щодо посилено домогтися скільки-небудь масштабної епідемії не вдалися, але якщо зараз згортати тему, хтось повинен відповісти за зруйновану економіку.

Єдиний вихід – газ в підлогу і форсовано руйнувати всю систему охорони здоров’я в Москві і підконтрольних регіонах, щоб підскочила смертність від звичайних хвороб, всіх запишуть в короновірус, а ще краще якщо громадяни забунтуют. Тоді можна буде влаштувати собі силову легітимацію.

Я не хочу ні в чому звинуватити Собяніна, я вважаю що він загалом то така фігура яку хтось поставив, за ним інші люди. Зрозуміло, що не сам завдяки якимось політичним успіхом, домігся ось такого прогресу кар’єрного, потрапив з Тюмені в Москву. Хтось його рухає, входить в якийсь клан, в якусь сім’ю і теж, загалом зрозуміло Росія країна такого підлозі феодального державного устрою але і тому велику роль відіграють і клани які вийшли в загальному-то з радянського союзу. На мій погляд, ось ця кризова ситуація створена західними ляльководами, проблема в тому що наклалися сценарій запущений західними глобальними ляльководами які вирішують глобальні завдання.

Але в Росії свої розклади, в Росії свої складнощі з владою, тому в принципі і запустили переписування конституції, для того щоб якось транзит влади забезпечити або під час транзиту забезпечити утримання влади, тієї угрупованням яка зараз тримає владу.

Але є крім цього угруповання основної, ще якісь угруповання, якісь лідери, хоча це може бути люди які дуже часто зустрічаються там в одному там може спортзалі в якихось там не знаю заходах, відкритих, закритих. Я так гадаю що вони вирішили що в разі якогось загострення ситуації можна вирішити свої питання, причому стрілки завжди можна перевести на епідемію коронавіруса, на Кремль, ще на когось. Ось Собянін це інструмент – інструмент для вирішення якихось завдань, які поставила його.

З коронавірусом вийшло все безглуздо, тому що всім очевидно на тому ж прикладі Швеції, що коронавірус сезонна епідемія грипу, він йде таким же шляхом – настає тепло і ні духу від якого коронавіруса, нічого не залишиться, звичайно, будуть якісь епізодичні спалахи, ослаблені захворіють. Але по всій видимості населення, в тому числі і Росії і Європи цим коронавірусом вже перехворіли раніше. І припущення знайшло підтвердження в роботі французьких медиків, які виявили в маску людини який хворів у Парижі, на початку та в середині грудня 2019 року, тобто до того, як спалахнула епідемія. Причому це був громадянин Франції, парижанин який нікуди не виїжджав. У нього була пневмонія, брали аналіз і членів його сім’ї, так от ці аналізи збереглися їх дістали і заново протестували на наявність коронавіруса. З’ясувалося що його мокротинні та в загальному то в аналізах членів його сім’ї, дітей тому числі, ось цей вірус був знайдений, це було в грудні 2019 року. Тобто епідемії гуляла Я хочу звернути на це увагу, в цій ситуації потрібно розглядати якийсь ось політичний контекст. В Європі, в Америці політичний контекст це вирішення фінансових завдань скиданням фінансового тягаря фінансових зобов’язань на шкоду заподіяну коронавірусом, він є реальним як би цілком обґрунтованим форс-мажорною обставиною. Видати замість грошей людям хто тримав свої активи в банках якісь папірці на 30 років, тим більше це вже перевірено і публіка це справа навіть підтримує, як було на КІПРІ наприклад.

А в Росії інша задача, в Росії задача мабуть вивести зі стану рівноваги політичну ситуацію. Вивести людей з себе, в першу чергу москвичів ну і далі далі вже можна в міру розвитку ситуації, приймати конкретні рішення. Вийде якась неорганізована юрба, я хочу сказати, що ніякої організовані натовпу не вийде, в Москві буде тільки неорганізована юрба. Люди почнуть вести себе як щось не так, але цих людей втихомирять. Структури які продемонструють силу, це може бути не влада. Буде тріумф переможців, я не виключаю такого, багато може бути різних подій у тих же сценаристів, режисера – хто все це планує, у них можуть бути багато варіантів.

Обов’язкове носіння масок і рукавичок у метро крім озлоблення населення нічого іншого викликати не може.

Я хотів поділитися ось цим баченням з вами, маски багато почали називати намордниками, наскільки це виправдано – невиправдано, але люди сприймають їх саме так. Це певний символ несвободи і чим далі, тим а я думаю буде серйозніше. Пояснення людям, що мовляв епідемія, думаю що це вже недостатньо, народ вже розібрався з цією епідемією.

Більше того мені розповіли історію – людина занедужала, прийшли лікарі, там нічого такого серйозного, але потім далі вони запропонували ось цій людині підписати папір, що він визнає, що у нього коронавірус, почали вмовляти цієї людини що їм це дуже потрібно. Розумієте ось так, ось така цікава ситуація. Потім лікарям вмовляти щоб люди визнали що у них коронавірус, ну от навіщо. Е

Є люди які торгують масками, вже є люди які в Москві цифровими пропусками торгують, дуже добре думаю заробляють.

Якісь хлопці вже організували бізнес і далі з області фантастики – сертифікат на відсутність коронавіруса, що за сертифікат на відсутність коронавіруса? Хто буде видавати ці сертифікати, вже все вирішили – або ти з цим сертифікатом або ти без сертифіката. Може одна з головних задач світової карантину це перезавантаження свідомості населення планети , хтось хоче збити колишній настрій людей, щоб будувати новий світ.

Хтось зробив певну ставку нагнав страху, а з’ясовується що просте куріння легких просте обкурювання вбиває цей коронавірус, якщо це так у суспільстві 25 відсотків населення курців, можливо навіть більше, а серед захворілих їх немає.

Нас вже налаштували на тестування у майбутньому, ми вже готові до цих маніпуляцій.

Тим не менш у мене є відчуття, що все буде добре, будьте оптимістами, якщо ви будете оптимістами і тверезо дивитися на всі ці речі – все буде нормально.

доктор психології валерій розанов