США напророкували «найсуворішу зиму в історії»

Колишній голова державної програми США по виробленню вакцини Рік Брайт спрогнозував, що США, можливо, доведеться зіткнутися з «самої суворої зими в сучасній історії» з-за пандемії коронавіруса. Про це повідомляє BBC News.

Під час виступу в Конгресі США він заявив, що через бездіяльність уряду на ранніх етапах епідемії «було втрачено багато життів», і передрік ще більші проблеми в країні.

Він також сказав, що ще в січні піднімав на найвищому рівні в міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб питання про нестачу медичного обладнання, однак «не отримав жодної відповіді».

Раніше президент США Дональд Трамп зняв фахівця, який відповідав за розробку вакцини від коронавіруса, з високої посади в сфері охорони здоров’я. Брайт, у свою чергу, заявив, що глава держави зробив це в помсту за критику його методів боротьби з вірусом.

За останніми даними, в США зафіксовано понад 1,4 мільйона випадків зараження коронавірусом. Всього в країні понад 85 тисяч людей померли в результаті пандемії.