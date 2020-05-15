Російський нафтовий актив у Венесуелі записали на ЧОП з Рязані

Державна компанія «Росзарубежнефть» викупила 80% «Національного нафтового консорціуму» (ННК), якому належить нафтовій актив у Венесуелі, і записала його на рязанський ЧОП. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Актив продала «Роснефть» в обмін на пакет акцій, що належав державі. Згідно виписки з реєстру юридичних осіб, власником частки в ННК стало підприємство «РН-Охорона-Рязань». Раніше охоронної володіла компанією «Роснефть», зараз — держкомпанія «Росзарубежнефть».

Як стверджує інформаційне агентство, охоронне підприємство «нічим не виділявся серед інших таких же компаній «Роснефти». До продажу її статутний капітал становив 250 тисяч рублів, після — 322,75 млрд рублів. Такий же статутний капітал у самій «Росзарубежнефти».

Влада зареєстрували «Росзарубежнефть» в той же день, коли уряд повідомило про купівлю нафтових активів у Венесуелі.

«Національний нафтовий консорціум» — учасник спільного підприємства російських і венесуельських держкомпаній, що веде розробку родовища «Хунін-6». Запаси родовища оцінюються в більш ніж 50 млрд барелів нафти.