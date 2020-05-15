А куди поділася влада?

Зі всією очевидністю стало ясно: наші правителі більше не можуть і не хочуть виступати як представники всього народу.

Питання «де влада?», який, ймовірно, задають сьогодні багато росіян, не так безпечний для її представників, як комусь може здатися на перший погляд. Тому що, якщо громадяни починають проявляти такий інтерес в момент, коли ця сама влада не виконує свою основну функцію, для виконання якої, як вважається, її наймають в першу чергу — функцію захисту народу — люди починають здаватися ще більш крамольними питаннями. Наприклад, навіщо потрібна влада, яка не захищає народ саме тоді, коли людям це найпотрібніше?

Саме такі питання починають задавати або будуть задавати громадяни в самий найближчий час, оскільки влада зараз толком немає. Ми бачимо її, в основному, в телевізорі. Там, так, вона присутня, изображет турботу і навіть смітить грошима: цим дам три тисячі рублів, цим — п’ять, а комусь взагалі десять. Тобто віртуальна влада у нас зазвичай активна та ефективна.

Однак у реальному житті влада минимизировалась, скукожілась. Її майже немає, хоча в розпал епідемії, здавалося б, настав той момент, коли варто використати її для загального блага.

… У великому відомому супермаркеті відкрито відділ не менш відомої телекомунікаційної компанії. Людина п’ять співробітників вишикувалися в ряд. На жодному немає ні масок, ні рукавичок. Так, у 12-мільйоном місті складно, та й не потрібно контролювати всіх і кожного, але в найбільш небезпечних стаціонарних місцях на зразок великих магазинів адже це робити цілком реально. І де тут та поліція, котра так завзято розганяє проходять раз на рік вуличні ходи опозиції? Немає її.

Ще приклади навскидку. Поруч з нашим будинком великий дитячий майданчик, на якому тусуються два десятка дітей і підлітків. Природно, без всяких масок і рукавичок. Те, що вони перезаражают один одного і підуть додому, де їх чекають літні і не дуже здорові рідні, їх ймовірно абсолютно не хвилює, але представників влади-то це повинно турбувати! Перепровадити хоча б частину цих дітей додому, оштрафувати їх батьків було б у нинішніх умовах цілком розумною і законною мірою. Але ніяких поліцейських або дружинників поруч.

Тієї ж ночі у мене під вікнами на подвір’ї до ранку веселилася п’яна компанія. Це і в звичайні часи взагалі-то адміністративне правопорушення, а зараз удвічі. Зайве говорити, що і в цей раз ніяких поліцейських сирен я так і не почув.

Між тим, якщо ми подивимося на динаміку поширення коронавіруса в світі, яку в щодобовому режимі дають два авторитетних міжнародних джерела — університет Джонса Хопкінса і сайт Worldometer, то побачимо що Росія не тільки займає друге-третє місце серед понад 200 держав по загальному числу інфікованих COVID-19 (на 14 травня в РФ 252.245 заражених). Проблема ще й у тому, що останні пару тижнів Росія перебуває в числі лідерів за темпами приросту нових хворих. І щось підказує, що це викликано не лише тим, що у нас блискуче поставлена процедура виявлення нових хворих. Не думаю, що в розвинених європейських країнах чи у Північній Америці ця процедура гірше, ніж в Росії з нашої напівзруйнованій медициною.

І ось саме в такий гострий момент у Росії починається ослаблення карантинних заходів. У Москві, де знаходиться половина хворих в країні, запускаються промислові підприємства і будівництва. А це означає, різко зросте число контактів людей не в парках, які закривати якраз не коштувало (прогулянки на свіжому повітрі завжди були одним із заходів профілактики будь-яких вірусних інфекцій), а саме там, де уникнути їх практично неможливо — в міському транспорті та на підприємствах.

Інструкції влади про те, як треба працювати, щоб не захворіти, дотримуватися «соціальну дистанцію» і використовувати маски з рукавичками, це, звичайно, все здорово, але, в першу чергу, для самої влади. При поганій грі така показушна турбота допомагає їй зберегти обличчя. При тому, що очевидно, що всі ці інструкції чиста формальність і на виробництвах вони неминуче будуть порушуватися.

«Поступовий» вихід з карантину при тому масштабі приросту нових хворих в Росії, який є на сьогоднішній день, може бути пояснений тільки тим, що наша влада не може і не хоче більше виступати як представник всього народу. Вона не хоче більше витрачати на це гроші. Цей крок в черговий (далеко не перший) раз демонструє, що вона є виразником в першу чергу інтересів капіталу, який не бажає більше «розоряться» в інтересах усіх.

Насправді імущі класи, представником яких і виступає російська, і не тільки, влада, зараз просто відверто переходять до політики, яку днями простодушно сформулював президент Білорусії Олександр Лукашенко: «А як можна жити? 135 кг ваги, серце не працює, то не працює, це. Вірус атакує слабких!».

Це політика соціального дарвінізму в його, так би мовити, чистому, стерильному вигляді — хай виживає сильніший, досить витрачати гроші на слабких і хворих. Що грає на руку тим, хто каже, що російська влада творить зараз практично те ж саме, що в Білорусії робили з самого початку епідемії — робить ставку на те, що старі і хворі перемруть, витрати бізнесу на соціальну політику скоротяться і в підсумку нація стане сильною і здоровою.

Ось тільки проблема в тому, що фізично сильний і здоровий не означає розумний і талановитий. Стародавня Спарта, приміром, де переважно теж культивувалися фізична сила і здоров’я (немічних спартанці скидали зі скелі), на відміну від інших грецьких полісів не залишила світу практично нічого — ні шедеврів архітектури і скульптури, ні імен великих філософів, учених і письменників. Нічого. Єдине достоїнство спартанців було в тому, що вони вміли стойко рубатися в пішому строю, героїчно захищаючи свою олігархічну політичну систему…

Тільки от у сучасному світі потрібні не тільки і навіть не стільки міцні воїни, скільки творчі, освічені, здатні до саморозвитку люди. Саме збільшення числа такого роду людей і визначає сьогодні і буде визначати завтра науковий, культурний і технологічний прогрес суспільства.

Ось, наприклад, в Чечні, цієї нашої сьогоднішньої Спарті, де багато міцних молодих хлопців, від коронавіруса помер заступник головного лікаря республіканської станції швидкої допомоги. Є там гідна заміна цього фахівця і багато буде пуття якщо його замінить підкачаних боєць змішаних єдиноборств? А скільки талановитих, освічених, корисних суспільству, хоча можливо і не дуже здорових і не молодих людей помре в результаті тієї політики, яка береться сьогодні на озброєння в Росії? Їм буде гідна заміна, з урахуванням розвалу не тільки системи охорони здоров’я, але і нашої системи освіти?

Риторичні питання…

Однак все це лише слова. Реальна політика щодо ковида в РФ визначена. Звичайно, Путін з екрану телевізора не буде відкрито говорити те, що сказав своєму народові Лукашенко. Виступаючи останній раз по ТБ, російський лідер акуратно поклав всю відповідальність за протиепідеміологічну і економічну політику на глав регіонів. Мовляв, вирішуйте самі по обстановці. Однак, як було сказано вище, за фактом процес скасування антикарантинных заходів по країні вже запущено.

Природно, компенсуватися цей перехід від нібито патерналістської політики до відвертого соціал-дарвінізму в Росії буде правильними словами і батьківськи теплим поглядом президента з екранів телевізорів.

Однак психотерапевтичний ефект щотижневих телевиступів Путіна неминуче знижуватиметься. Зрештою все приїдається. Здібності верховного жерця з маніпулювання свідомістю мас безкінечно експлуатувати неможливо. Розуміють це в Кремлі чи ні — поки незрозуміло. Не виключено, що оточення президента абсолютно щиро сподівається на силу його телемагии як на основний засіб контролю над ситуацією в країні. Проблема лише в тому, що у будь-якого, навіть довгограючого, кошти є термін придатності, а безробітна і напівголодне буття мільйонів людей все більше буде брати їх за горло. І ніякими сеансами телевізійної психотерапії компенсувати це буде неможливо.