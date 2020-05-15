У Росії запропонували ввести допомогу на маски і рукавички

Голова Національного батьківського комітету (НРК) Ірина Волинець виступила з ініціативою про введення на час пандемії коронавіруса посібники для покупки масок і рукавичок. Про це повідомляє .

Волинець заявила, що у багатьох регіонах Росії вводяться масковий та рукавички режими, однак далеко не у всіх громадян є кошти для забезпечення себе засобами індивідуального захисту.

На її думку, уряд має прийняти рішення про виплату щомісячної допомоги, розмір якого буде розраховуватися на основі цін на дані товари в кожному регіоні з розрахунку одна маска на день.

В особливих випадках також можна роздавати необхідні засоби захисту росіянам замість допомоги, вважає вона.

З 12 травня в Москві і Санкт-Петербурзі почав діяти рукавички і масковий режим. Жителі міст зобов’язані носити ці засоби індивідуального захисту в громадських місцях. У ряді російських регіонів також діє масковий режим.

За останніми даними, в Росії зафіксовано понад 252 тисячі випадків зараження коронавірусом. Всього в країні більше двох тисяч людей померли в результаті пандемії, 53 530 пацієнтів одужали.