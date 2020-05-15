Лукашенко: РОСІЯ продає газ Білорусі в два рази дорожче, ніж Німеччині

Росія в даний час продає Білорусі природний газ приблизно в два рази дорожче, ніж європейським країнам, зокрема Німеччини.

Відповідну заяву президента Білорусі Олександр Лукашенко опублікувала його прес-служба.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Білорусі Сергієм Румасом Лукашенко заявив, що вартість російського газу для республіки становить 127 доларів за тисячу кубометрів.

«Вчора я отримав інформацію, що Росія продає природний газ у Європі в цей непростий час до 70 доларів: 65-68 доларів, але ніяк не 127 доларів, як для Білорусі», — повідомив він.

Лукашенко поцікавився у прем’єра, що до теперішнього часу зроблено щодо зниження ціни на природний газ для РБ.

«Це ж не діло, я вже не кажу про рік 75-річчя, що Німеччині продають природний газ до 70 доларів, як у мене інформація (там по-різному було), але ніяк не 127 доларів, як для Білорусі», — сказав Лукашенко.