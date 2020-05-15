Оновлена тристороння контактна група вперше провела переговори щодо звільнення полонених

Тристороння контактна група (ТКГ) провела чергове засідання у режимі відеоконференції.

Україну на засіданні представляла оновлена делегація, сформована указом Зеленського, інформує Офіс президента.

Наголошується про важливість виконання домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», досягнутих під час саміту в Парижі та на необхідності виконання безпекових вимог, зокрема щодо дотримання сталого режиму тиші.

Також СММ ОБСЄ та вкотре наполягла на безумовному та безперешкодному доступі спостерігачів на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема на тимчасово окупованих теріторіях. Відзначається суттєвий прогрес у реалізації оновленого плану розмінування, зокрема гуманітарного.

У гуманітарній групі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб та списків зниклих безвісти. Українська сторона наполягла на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх», визначеному в межах Нормандської зустрічі 9 грудня 2019 року та на забезпеченні доступу МКЧХ до утримуваних осіб на тимчасово окупованих теріторіях України.

Підкреслено необхідність відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, з огляду передусім на гуманітарні критерії, та зазначено, що КПВВ у Золотому облаштоване й готові до роботи у будь-який час.

Під час роботи політичної групи українська сторона наголосила, що вибори на тимчасово окупованих теріторіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України та на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ.

В економічній групі продовжили обговорення питання щодо відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей України оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля. Також українська сторона наголосила на необхідності здійснення разом з міжнародними партнерами верифікації майна України, що знаходиться на тимчасово окупованих теріторіях.