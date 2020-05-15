Хто такий Василь Костюк?

Останнім часом, у ЗМІ все частіше почала з’єднання являтися інформація про таємничого львівського бізнесмена Василя Костюка, в контексті скандалів навколо Державної податкової та державної митної служб.

Таємничому бізнесмену приписувалося відношення до діяльності конвертаційних центрів з багатомільярдним оборотом на місяць. Дані заяви є дуже гучними. Водночас дуже цікаво дізнатися хто ж такий, тіньовий бізнесмен Василь Костюк.

Василь Костюк народився в Івано-Франківській області 11.01.1969 року. Публічна інформація про Василя Костюка свідчить, що він являється президентом аматорського Івано-Франківського футзального клубу «Ураган». Спонсорство футбольних команд є популярними явищем серед українських олігархів, згадайте лише «Динамо» Суркісів, «Дніпро» Коломойського, «Карпати» Димінського, «Шахтар» Ахметова. Це дає змогу увійти в клуб, шукати спільні інтереси та обговорювати питання з найбагатшими та найвпливовішими людьми України. Виступи команди на високому рівні, що гарантують участь у міжнародних змаганнях та єврокубках, дають змогу опинитися на трибуні разом з першими лицями держави, як було з Леонідом Кучмою та Віктором Януковичем, які постійно відвідували футбольні матчі Динамо та Шахтаря.

Проте, призначення та лобіювання чиновників і «вирішення питань» з можновладцями є скоріше подальшим витком розвитку. Перш за все, варто зосередитися на первинному накопиченні капіталу. Адже філантропією займаються, вже маючи певні кошти за собою.

Первинне накопичення капіталу Костюка пов’язаність язане з легендарним Івано-Франківським угрупуванням «АСП». Накопичення капіталу відбувалося через встановлення контролю над ринками Івано-Франківська – «Центральним», «П’єр ятачком», «П’єр яним базаром» та багатьма іншими. Згодом угрупування виросло і стало здобувати політичні амбіції, його члени стали депутатами Івано-Франківської міської та обласної ради від «Партії регіонів» та «БЮТ», зокрема Ігор Халаменда, на прізвисько «Бура».

Сам Василь Костюк був депутатом Івано-Франківської обласної ради у 2006-2010 роках, як позафракційний. Прикметно, що його помічником був Віктор Вінтоняк, який пізніше ставши помічником Анатолія Матвієнко у Верховній Раді 8-го скликання. Таким чином угрупування Костюка «АСП» отримало карт-бланш на свою діяльність за Порошенка.

Зрештою угрупування настільки розрослося та набрало сили, що змогло розставляти людей на ключові посади в регіоні. Так власне Костюк, ставши членом правління АТ «Прикарпаттяобленерго» та ставши відповідати за напрямок скруток та уникнення оподаткування Івано-Франківської енергокомпанії.

Через рінк міста Івано-Франківськ проводилися схеми з конвертації та збуту фіктивної продукції, яка існувала лише на папері. ФОП-ам-торгашам поставлялися завищені партії одягу, продуктів харчування, тютюну та добрив для повернення податку на додану вартість. Водночас, дані продукти реалізовувалися на ринку іншими контрагентами за готівку для її генерації.

Особливого розмаху цей процес набув у 2010-2014 роках, коли під контролем Костюка знаходився керівник УБОЗу УМВС в області – Ігор Вакуленко. Влітку 2012 року УБОЗом була відкрита кримінальна справа проти засновника деревообробної фірми Гафука Уфука за «фактом шахрайства», так як він не хотів приймати участь у схемах на імпорті. Формальною причиною стало взяття кредиту в «Брокбізнесбанку». Також Вакуленко за вказівкою Костюка неодноразово «наїжджав» на рінк міста Коломиї, з метою втягнення їх в дану схему.

Прикметно, що угрупування Костюка займалося специфічним «вишколом» своїх кадрів та мало довгограючі плани свого розвитку. Для цього, перспективних юристів-членів угрупування, відправляли на навчання до Харківського університету Каразіна, на юридичний факультет, зокрема на кафедру громадсько-правових дисциплін, завідувачем якої в 2005-2019 роках була нинішній генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Переважно мова йшла про магістерську програму на платній основі.

Отож, угрупування Костюка, як і більшість таких українських структур, походити з малого і за рахунок взяття під контроль ринків змогло вирости до всеукраїнського впливу та філантропії з спонсорською підтримкою футбольних клубів.

Автор: Роман Василюк