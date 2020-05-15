«Поживу» Вітренко. Чим небезпечна для України внутрішньовидова боротьба топ-менеджерів «Нафтогазу»

Корпоративна війна в «Нафтогазі України» триває: НАК залишає виконавчий директор Юрій Вітренко. Версії події – від конфлікту з Андрієм Коболевым до переходу НАК під контроль іноземців, пише Ділова столиця.

13 травня «Нафтогаз України» попередив виконавчого директора компанії Юрія Вітренко про скорочення його посади. Про це сам Вітренко повідомив на своїй сторінці в Facebook. Він вважає, що прийдешнє звільнення може бути пов’язане з його позицією щодо протистояння української компанії з «Газпромом», оскільки нібито в компанії зараз «не є пріоритетом боротьба проти російської агресії», а також боротьба з корупцією.

При цьому Вітренко похвалився, що його команда «у 2019 р. продемонструвала рекордні прибутки на тлі решти збитків «Нафтогазу». Взагалі ж все виглядає так, що неугодний начальству топ-менеджер чітко обрав стратегічну лінію своєї поведінки: він прагне довести всім навколо, що справжня причина його звільнення політична, і пов’язана вона з тим, що в країні запанував курс на замирення з Росією.

У своєму багатослівному пості Вітренко зазначає: «Брак політичної волі боротися з російською агресією пояснюється браком розуміння, що закінчити війну успішно для України можна тільки, якщо Україна покаже, що вона може захищатися від Росії».

І так далі. Виконавчий директор НАК, не називаючи прізвищ, міркує про те, що у влади виявилися слабкі люди, які не здатні до проведення реформ, тому що «призначають слабких, але політично зручних виконавців; а незручних, але ефективних професіоналів терплять, тільки поки вони не загрожують інтересам начальників».

Вітренко не обійшов увагою главу правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

«Коболєва не звільнять. Навпаки, Коболєва Кабмін, знову без всякого конкурсу, продовжив контракт на чотири роки. І тепер Коболєв фактично звільняє мене. Ми самі допомогли Коболєва створити його імідж. Так, «Нафтогаз» платить за його особистий піар, але це не головне… Коболєв є частиною системи влади», — поскаржився Вітренко.

У НАК «Нафтогаз» на публічне і досить гучну заяву Вітренко стримано відповіли, що, мовляв, за операційні та трансформаційні процеси в компанії відповідає виконавчий директор з трансформації Отто Ватерландер.

Як випливає з офіційної реакції НАК, звільнення Вітренко пов’язано з оптимізацією внутрішньої організаційної структури компанії, а також перерозподілом обов’язків між підрозділами.

Правда, сам Вітренко як винуватця своєї відставки називає не Ватерландера, а безпосередньо Коболєва за «на незручну правду, в якій він бачить загрозу для свого крісла».

Тут не зовсім зрозуміло, хто ж, з точки зору Вітренко, винен — адже вони разом з Коболевым протистояли «Газпрому» в міжнародних судах, вигравши $2,9 млрд. З іншого боку, на час забувши про Коболеве, Вітренко заявляє, що головний інтересант його звільнення саме «Газпром».

Розглянемо чотири версії відставки Юрія Вітренко і зважимо, наскільки вони відповідають реальності.

Підступи Кремля

Припустимо, що версія самого Вітренко вірна. У насправді, 7 квітня в «Нафтогазі» нагадали про залишилися претензії до «Газпрому»: українська компанія вивчає можливість подачі претензій ще на $17,3 млрд у зв’язку з переходом на європейський стандарт регулювання газової галузі. Про це повідомив саме Вітренко.

«Моя команда чітко сформулювала і представила на погодження наглядовій раді «Нафтогазу» додаткові питання до «Газпрому» на суму ще $17,3 млрд У разі погодження попереду багато роботи», — написав він у себе в Facebook.

Згадував топ-менеджер і майбутній спір з РФ про активи «Нафтогазу», які залишилися в Криму. У березні 2019 р. арбітражний трибунал у Гаазі визнав РФ винною у втраті української компанією своїх активів в Криму та на шельфі Чорного моря. Збитки «Нафтогазу» і шести його «дочок» із-за переходу півострова до складу Росії компанія оцінила в $5,2 млрд. Пізніше компанія збільшила оцінку збитків до $8 млрд, включивши туди відсотки. Рішення по компенсаціях, як повідомляв «Нафтогаз», арбітраж повинен винести не раніше кінця 2020 р.

Однак прямих підтверджень того, що це саме Москва наполягала на звільненні Вітренко, звичайно, немає. Та й навряд чи в Кремлі чи в офісі «Газпрому» взагалі прагнуть розбиратися в сортах українських газових менеджерів. Для них «Нафтогаз» — єдиний опонент.

Конфлікт з Коболевым

Дуже ймовірна причина. Про те, що між двома топ-менеджерами «Нафтогазу», які раніше працювали в тісній спайці, пробігла чорна кішка, ми писали більше року тому.

Безпосередньою причиною конфлікту стало звинувачення з боку Вітренко в наявності корупційних схем в деяких випадках продажу газу з газових сховищ в IV кварталі 2018 р. Винним тоді він позначив керівника газового напрямки НАК Андрія Фаворова.

Але, схоже, конфлікт став визрівати куди раніше. Досить згадати, що 13 листопада 2018 р. Вітренко був переведений з посади головного виконавчого директора НАК на посаду простого виконавчого директора. За офіційною версією — щоб зосередитися на арбітражному процесі з російським «Газпромом», а також на розвитку нафтовидобувної компанії «Укрнафта» та підрозділи маркетингових досліджень і аналізу «Нафтогазу».

Однак це було якщо не почесне заслання, то дуже близько до неї. Оскільки менеджера фактично усунули від управління основними газовими потоками. В тому числі на новій посаді Вітренко перестав займатися імпортом газу з Європи і стратегією розвитку компанії.

До цього він обіймав посади головного радника голови правління НАК, директора з розвитку бізнесу, головного комерційного директора групи «Нафтогаз». Тобто мав значно більше повноважень.

«Ключова причина звільнення Вітренко — це конфлікт з Коболевым, особистий і виробничий, який тривав близько двох років. Амбіції, особисті непорозуміння, нерозуміння, різні підходи, все це зіграло свою роль, — сказав «ДС» співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. — До того ж Вітренко поставив на Коломойського, а Коболєв інтенсивно працював з Заходом. В результаті Вітренко просто не вистачило лобістів, які б змогли продавити його кандидатуру».

Справді, цієї весни Андрію Коболєва без всякого конкурсу продовжили контракт на керівництво НАКом. А ось Юрій Вітренко залишився без перспектив — він не став прем’єр-міністром, хоча відомо, що його кандидатура розглядалася. І очолити «Нафтогаз» йому не дали.

Грошове питання

У 2018 р. Андрій Коболєв отримав $7,9 млн (які перерахував в Америку матері), а Юрій Вітренко — $6 млн премії (перевів на рахунок дружини в Ліхтенштейн). І той, і інший були винагороджені за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в спорі з «Газпромом».

16 січня 2019-го на засіданні Кабміну тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд перегляне умови контракту з менеджментом НАК «Нафтогаз України». «Я вважаю, що контракт, який діє п’ять років, має умови, які зараз є неприйнятними. Мова йде про оплату праці та різних конкурсах. Я за те, щоб зарплати і винагороди для держкомпаній і їх менеджменту були ринковими, але я проти того, щоб у такий скрутний час зарплати були надто великими», — сказав він.

Тоді, до речі, протистояння між главою Кабміну і топами НАК було дуже сильним — аж іскри летіли. Прем’єр-міністр намагався змінити керівництво «Нафтогазу».

А в лютому вже цього року Вітренко поскаржився на те, що досі не отримав належну йому премію за перемогу в суперечці компанії з «Газпромом», в результаті якої російська компанія виплатила української $2,9 млрд. Відмова виплатити належну суму топ-менеджер назвав несправедливим і таким, що підриває довіру до влади, заявивши про намір звернутися в правоохоронні органи для захисту своїх інтересів і залучення винних у невиплаті йому преміальних до відповідальності.

І дійсно: 13 лютого він подав відповідний позов у Печерський суд Києва.

«Коболєва поставили в якості умови підписання з ним контракту відмова від другої частини премії. І він тихенько з’їхав з цього питання, — каже Дмитро Марунич. — А Вітренко вирішив лізти на рожен і боротися за свої гроші. Чому він так вирішив — інша справа».

Зростання впливу іноземців

Нагадаємо, раніше наглядову раду «Нафтогазу» призначив Отто Ватерландера на посаду головного директора виконавчої групи «Нафтогаз», зберігши за ним посаду виконавчого директора з трансформації групи. І це призначення могло зумовити подальше звільнення Вітренко.

Але в чому тут суть? Можливо, мова йде про переділ структури закупівлі газу Україною за кордоном після того, як у 2015-му НАК перестав купувати ресурс у «Газпрому». З тих пір параметри закупівель дуже сильно змінювалися. Так, в 2019 р. газ в Україну постачали 76 компаній, тоді як в 2018-му — 65 компаній. При цьому «Нафтогаз» закуповував природний газ в 2018 р. у 18 європейських компаній, а в 2019-му — 10 постачальників. У 2018 р. Україна імпортувала 10,6 млрд куб. м газу, з яких 7 млрд закупив «Нафтогаз». В 2019-му було куплено 14,3 млрд кубів, з яких НАК придбав вже меншу частку — 7,2 млрд.

Для порівняння: ще в 2017-му «Нафтогаз» був головним покупцем закордонного газу, на нього припадало понад двох третин поставок. А тепер, 27 квітня нинішнього року, «Нафтогаз» вустами Коболєва оголосив, що купувати іноземну газ поки що не буде, в країну його зараз завозять приватні трейдери, а попит із зрозумілих причин невеликий.

Втім, відставку Вітренко з підступами іноземних топ-менеджерів у керівництві НАК пов’язати складно: про відмову від закупівель оголосив-то Коболєв…

Наш експерт Дмитро Марунич вважає, що іноземне вплив в даному випадку не було вирішальним у долі Вітренко, хоча в цілому воно високо: «Іноземці сидять в наглядовій раді, та їх вплив звідти на роботу НАК сильніше, ніж, скажімо, у Кабміну України. А в тому менеджменті може бути хто завгодно… В будь-якому випадку вплив іноземців високо і воно не знижується. В операційній частині їх мало, вони там і не потрібні».

Хоча не можна не визнати зростаючий вага іноземців в управлінні «Нафтогазом». За даними ЕП, на посаду глави новоствореного трейдерського дивізіону НАК як мінімум розглядався Віллем Кополс, який до останнього часу керував представництвом компанії Engie в Україні.

У будь-якому випадку перестановки в топ-менеджменті НАК «Нафтогаз» поки відбуваються в інтересах як самих топ-менеджерів, так і афілійованих з ними компаній. І не важливо, це українські компанії або закордонні. Споживачам газу в нашій країні від цих перестановок краще не стає… Згадати хоча б, що «Нафтогаз» став прибутковим при зазначених топ-реформаторах самим незграбним методом — кратним підвищенням тарифів для населення, а провалену програму зі збільшення внутрішнього видобутку до 20 млрд кубів в 2020 р. колись розробляв в тому числі і Отто Ватерландер будучи старшим партнером у McKinsey&Company.

ДОСЬЄ: Юрій Вітренко. Ділок нафтогазового бізнесу

«Поживу» Вітренко. Чим небезпечна для України внутрішньовидова боротьба топ-менеджерів «Нафтогазу» оновлено: 15 травня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0