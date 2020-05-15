На Миколаївщині знайшли 3-річного хлопчика, якого шукала поліція, військові, собаки та дрон

На Миколаївщині у чотирьох кілометрах від будинку знайшли трирічного хлопчика.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

“Поліцейські Миколаївщини відшукали трирічного хлопчика, який відійшов від будинку на чотири кілометри”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що дитина гралася на подвір’я ї, і в якусь мить рідні не помітили, як хлопчик зник.

До пошуків долучились близько ста співробітників, серед них кінологи зі службовими собаками, оперативники, ювенальні поліцейські, співробітники управління превентивної діяльності, груп реагування, спецпризначенці, нацгвардійці та інші.

На допомогу також відгукнулись військовослужбовці Миколаївського гарнізону та військової служби правопорядку. Для оперативного огляду місцевості був піднятий дрон.

“І незабаром дитину помітили — хлопчина просто в капцях пройшов селом від хати на відстань близько чотирьох кілометрів. На щастя, з маленьким хлопчиком все було гаразд. Поліцейські повернули дитину стурбованим батькам”, — повідомили в поліції.