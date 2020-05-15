Нове житло в Москві подорожчало всупереч режиму самоізоляції

Вартість споруджуваного житла в Москві продовжує збільшуватися всупереч негативним наслідкам режиму самоізоляції, що діє в місті з початку квітня. Це випливає з матеріалів ЦІАН, що надійшли в редакцію «Стрічки.ру».

За даними аналітиків, за минулий місяць середня вартість квадратного метра в столичних новобудовах збільшилася на 1,3 відсотка в порівнянні з березневими показниками. У річному обчисленні подорожчання склало 11 відсотків. До травня новий «квадрат» в Москві коштував 205,8 тисячі рублів.

Як зазначають експерти, ринок житла ще не встиг відреагувати коригуванням цін на падіння попиту. Проте темпи приросту середньої вартості виявилися нижче, ніж середній щомісячний приріст у 2020 році (1,4 відсотка). «Планомірне зростання цін, незважаючи на введений режим самоізоляції, пояснюється обраною стратегією забудовників, які розраховують на відновлення попиту за рахунок пільгової іпотеки під 6,5 відсотка річних», — пояснюють аналітики.

Раніше, в квітні, був названий найпопулярніший тип житла в Москві в період самоізоляції — це однокімнатні квартири в новобудовах на високій стадії готовності. На їх частку припало 45 відсотків угод, укладених в споруджуваних комплексах столиці та області з початку дії особливого режиму.