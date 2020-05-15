Росія навіть не помітить, як втратить Курили разом Сахаліном під час війни США і КНР

Яким чином американський президент Дональд Трамп буде «карати» Китай за поширення коронавіруса по всьому світу (адже саме так вважає), поки невідомо. Однак китайська військова розвідка констатує, що США готові вжити реальні силові дії, щоб вибити «борг» з Пекіна за COVID-19, який обчислюється трильйонами доларів.

В якості союзників Вашингтон має намір залучити велику Британію, Німеччину і, природно, Японію. У самому Китаї, як стверджує агентство Рейтер, в центрі системи національної безпеки складено аналітичну доповідь, в якій йдеться про необхідність підготуватися до самої справжньої війни зі Сполученими Штатами. Міністр оборони Китаю генерал Вей Фэнхэ нещодавно заявив, що в разі конфлікту з Америкою його країна буде «воювати за будь-яку ціну».

Поки війна між Пекіном і Вашингтоном йде економічна і ще не очевидно, що в ній хтось виграє — обопільні великі фінансові втрати неминучі. Зараз конгрес США виступив за посилення санкцій проти Китаю, мається на увазі, що вони можуть включати замороження активів, заборону на в’їзд, анулювання віз, заборона американським фінансовим організаціям на видачу кредитів китайським підприємствам і багато іншого. Китай у відповідь обіцяє обрушити долар і ринок американських цінних паперів. І тут точно без «гарячої», а не «холодної війни» вже не обійтися.

Вторгатися в континентальний Китай і проводити наземну операцію армія США навряд чи стане — розраховувати на успіх тут не доводиться в силу різних причин, в тому числі із-за географічного положення країни. «Оперативний простір» для танкових і моторизованих колон існує лише з боку Росії, але цей «транзит» для американців закритий зі зрозумілих причин. Висадка морського десанту нехай навіть за підтримки авіаносців загрожує серйозними втратами і неможливістю успішного просування вглиб країни. Можна припустити, що очікувана війна може статися на островах у Південно-Китайському морі, де Пекін зараз проявляє особливу активність і планує посилити військову присутність на спірних островах і рифах, ввести на них в експлуатацію нафтові і мінеральні родовища, побудувати ядерні реактори.

Частина цих островів під час пандемії коронавіруса Китай вже зайняв і розмістив свої військові бази на рифах Суби, Біда і Вогненний Хрест, а на острові Вуді обладнав аеродром, на якому розміщені винищувачі, радіолокаційні станції та ракетні комплекси. Раніше Китай приєднав до своєї території частина індійського штату Аруначал-Прадеш, а на Парасельських островів і архіпелагу Спратлі (Сиша і Наньша по-китайськи) з’явилося два нових адміністративні округи, які будуть входити в місто Саньша провінції Хайнань, створений китайським урядом у 2012 році для обґрунтування своїх претензій на спірні острови.

Острови в Південно-Китайському морі є предметом давнього територіального спору між Китаєм, Тайванем, Малайзією, Філіппінами, Брунеєм і В’єтнамом. Крім природних ресурсів (нафти і газу), цей регіон має також велике геополітичне значення — через акваторію Південно-Китайського моря проходить близько 40 відсотків трафіку світової торгівлі і перевозиться до 80 відсотків обсягів китайського імпорту нафти і газу. Так що для нанесення удару США по Китаю це ідеальне місце й «битва за острови» може стати тими заходами впливу, про яких говорить Трамп. Невипадково зараз американський президент відправив у цей регіон три військові кораблі.

Ще одне «острівна бій» може розвернутися на Курилах, причому не тільки на тих російських острови, на які претендує Японія, але і на інших, у тому числі на Сахаліні. Токіо не приховує свої претензії на них і, вичерпавши дипломатичні заходи, цілком може перейти до бойових дій. Зрозуміло, що лише при допомозі і підтримці Сполучених Штатів. Активність спільних американо-японських навчань останнім часом помітно посилилася, у тому числі з відпрацювання дій висадки морського десанту та просування вглиб території «навчальних» поки островів у Східно-Китайському морі. Не виключено, що подібний досвід Японія може використати і на Курилах. За підтримки літаків з американських авіаносців — 14 травня на японському острові Іводзіма почнуться чергові спільні навчання з відпрацювання техніки палубної посадки на авіаносець «Рональд Рейган». Подібні навчання тут проводяться щорічно перед тим як авіаносець відправиться на патрулювання. Ось тільки до яких берегів він піде на цей раз?

Відомо, що інтерес американців в освіті «дірки» в Курильських островах в більшій частині саме військовий. Згідно з існуючим договором про безпеку, у США є можливість створювати і використовувати військові бази на території Японії, а також розміщувати на них будь-яку кількість своїх збройних сил. І навряд чи вони упустять можливість наблизитися до кордонів Росії на далекосхідному напрямку. Ще з 2006 року в північній префектурі Аомари діє американський радар діапазону «Х», який стежить не тільки за китайським берегом, але і за базою ВМФ РФ у Владивостоці. Зараз на Японських островах розташований 91 військовий об’єкт США і пару-трійку нових на Курилах вони розташують з великою готовністю. В тому числі і системи ПРО, які будуть контролювати пуски балістичних ракет, як з території Росії, так і Китаю.

— Ймовірність вторгнення Японії на острови Курильської гряди можна розглядати лише за підтримки США, — вважає військовий експерт Владислав Шуригін. — І якщо до недавнього часу цей варіант можна було розглядати як чисто гіпотетичний, то в нинішній ситуації Токіо може піти на такий крок, скориставшись зростанням напруженості між Вашингтоном і Пекіном і, як наслідок, ймовірністю збройного конфлікту у всьому Тихоокеанському регіоні. Сполучені Штати будуть зацікавлені у втягування Росії в «маленьку війну з Японією, адже це в якійсь мірі гарантує, що ми не виступимо в ролі союзників Китаю і відірвемо сили армії і флоту на захист островів. Курили Росія зможе відстояти з великою часткою ймовірності — за рахунок наявної на островах угруповання і своїх кораблів Тихоокеанського флоту, можуть бути задіяні і інші сили і засоби російської армії. Інша справа, що США в рамках союзницьких відносин можуть виступити на боці Японії, якщо тій вдасться провести хоча б перший етап десантної операції і якось закріпитися на островах. Однак у цьому випадку Сполученим Штатам доведеться відволіктися від своєї основної задачі — завоюванням збройного переваги над армією Китаю і тоді американцям доведеться воювати на два фронти. У будь-якому випадку, як мені здається, необхідно посилити захист Курив, що, власне, зараз і робиться.

Ось і китайське видання Sohu, як ми вже писали, оцінивши розміщені на Курилах російські зенітні і протикорабельні ракетні комплекси і масштаб останніх навчань ВМФ РФ (було задіяно більше 20 надводних кораблів і підводних човнів, бойова авіація), дало в своєму військовому огляді вкрай низькі шанси Японії в спробі захопити острови. У разі війни за Курили, це обернеться великими проблемами для Токіо і закінчиться поразкою. «Японія не змогла приховати своїх емоцій, коли Росія відреагувала на спільні американо-японські навчання в Окінаві по висадці десанту миттєвої перекиданням своїх ВМФ в акваторії Охотського і Японського морів», — пише видання, відзначаючи, що Росія перетворила цей регіон у свій найважливіший форпост в Тихому океані.

Збройні сили Росії, які усвідомлюють стратегічну важливість Курильських островів, ще до 2018 року завершили модернізацію військових об’єктів на двох з них — Кунашир і Ітуруп, а потім приступили до створення сучасних військових баз ще на двох — острові Матуа в центральній їх частині, і на півночі — острові Парамушир. Нові російські база на Курильських островах оснащені новітніми видами озброєння, які призначені не тільки для захисту самих острівних територій, але і здатних контролювати всю прилеглу тихоокеанську територію. З суші Курили в змозі прикрити берегові комплекси «Бастіон», «Бал» і «Клаб». Що являє собою ця зброя? На озброєнні «Бастіону» надзвукові ракети «Яхонт» з дальністю ураження цілі до 300 кілометрів. Одна ракета такого класу здатна рознести в тріски корабель класу фрегат і нанести серйозні пошкодження авіаносця. «Бал» більш мобільний, компактний. Боєкомплект — 64 ракети, здатні вражати цілі на відстані від п’яти до 260 кілометрів. Один «Бастіон» здатний пустити на дно цілу ескадру потенційного противника, а в парі з «Балом» — і флот.

Резюмуючи, можна помітити, що силовий варіант в захопленні так званих «північних територій» для Японії навряд чи приведе до успіху, але подібна спроба не виключається і Росії до неї потрібно бути готовою.