Данилюк вказав на кадрові проблеми Зеленського

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що високі посади в Україні зайняли здебільшого «випадкові люди».

Про це колишній заступник глави Адміністрації президента Порошенко заявив в інтерв’ю «Фактам«. Журналіст попросив Данилюка прокоментувати кадрові проблеми глави країни Володимира Зеленського.

«Хочу підкреслити наступний нюанс. Кількість адекватних людей, які бажають зайняти посади, набагато зменшилася. Лава запасних – тих, хто може прийти, знаючи, що робити, і при цьому працювати в інтересах країни, – завжди була короткою. А сьогодні це табуретка на двох ніжках», – відповів він.

Данилюк додав, що в Україні, на його думку, «безвідмовно працює величезний вантажний соціальний ліфт, який вивіз наверх сотні цих людей».

«А далі-розбирайтеся, що називається. «І ми вам допомогти не можемо, так як самі не знаємо, що робити». Повірте, лавка ось таких запасних нескінченна – друзі, знайомі, однокласники, однокурсники, сусіди, а в стратегічному резерві – родичі сусідів», – висловив думку він.

Данилюк заявив, що політика – це своєрідне сито, і згодом стає ясно, хто є хто».

«Чому таке відбувається? Тому що кадрові рішення приймаються емоційно: «А я ось так захотів». Але Україна – це все-таки парламентсько-президентська республіка, тобто парламент повинен грати не номінальну, а вирішальну роль і в кадровій політиці зокрема і взагалі у формуванні політики», – зазначив він.

На думку екс-чиновника, на даному етапі кадри підбирають в Офісі президента, який «не має на це жодних прав і повноважень».

«А потім Рада їх формально стверджує – за принципом «наша робота – кнопки натискати», – вважає Данилюк.