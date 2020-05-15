Віктор Шендерович: неуцтво народу починає коштувати багатьох життів

Пєсков-то вилікується. Амулет з нього знімуть, надінуть сучасне західне устаткування – й вилікують. А до звичайних людей просто не їде «швидка». В моєму Фейсбуці варто регулярний крик з усіх боків – не госпіталізують вже і при критичній температурі! Нікуди. Просто не їдуть, кажуть – чекайте, і так цілодобово. Питання про госпіталізацію доводиться ВИРІШУВАТИ.

Ну, кому є з ким вирішувати, тому пощастило. Решта просто мруть або дивом виживають. І їх, зрозуміло, навіть не порахують, щоб не псувати державі його чудову статистику.

Путін побудував антисоціальна держава. Причому це не дефект конструкції – це і є конструкція! Але одна справа, коли мова йшла про соціальну нерівність в частині доступу до нафтових надприбутків, барвихам і яхт, але ось вже, як сказано в книзі Іова, дійшло до плоті…

Мова йде про виживання.

І неуцтво народу починає коштувати багатьох життів.

Вам було лінь боротися за чесні вибори, дорогі росіяни? – ну так, навіщо чесні вибори за 120 доларів за барель? Тобі і так кинуть зверху шматочок, поділяться від щедрот. А здогадатися, що поцуплені вибори обертаються злодіями при владі, злодійських порядками і злодійським ставленням до людей – було важко? Через мізки не доходило, доходить через легені.

Смертельна школа. Але хоч би зараз що-небудь дійшло…