Регіна Тодоренко зізналася, що в дитинстві була жертвою домашнього насильства

Скандал навколо Регіни Тодоренко вибухнув 23 квітня. Тоді телеведуча дала інтерв’ю, в якому різко засудила жертв домашнього насильства. Зокрема, вона заявила, що треба бути “психологічно хворою людиною”, щоб на камеру розповідати про те, що тебе б’є чоловік:

“… Ми показуємо хороші і красиві фотографії, тому що ділимося щастям в моменті. Але ми не повні ідіоти, які показують, як чоловік помирає в сухому льоді. Потрібно бути настільки психологічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: “Боже, мій чоловік мене б’є!” Ти чого? У тебе є мізки взагалі? Напевно, настає якийсь критичний момент, щоб ось таке сказати. А чому він тебе б’є? Ти не замислювалася? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, що він тебе вдарив?”

Регіна була піддана жорсткій критиці з боку суспільства, а також своїм рекламним партнерам, які протягом наступних кількох днів розірвали з нею контракти. Незабаром Тодоренко вибачилася за свої висловлювання, а 4 травня опублікувала фільм про домашнє насильство “А що я зробила, щоб допомогти?”

Днями телеведуча перевела два мільйони рублів в центр допомоги постраждалим від насильства “Насілію.нет”, за підтримки якого був створений фільм. Тодоренко зізналася, що в ситуації, що склалася їй була необхідна психологічна підтримка, тому вона звернулася за допомогою до психотерапевта. У тому числі їй сильно допомогли психологи фондів, які надають допомогу жертвам домашнього насильства.

Регіна зізналася, що в дитинстві зіткнулася з домашнім насильством, і це наклало на її психіку сильний відбиток, який і привів до такої ситуації:

“Якщо б я не стикалася [з домашнім насильством], напевно, я б ніколи так завзято, з такими емоційними перекосами не говорила про це. Мені здається, якраз людина, яка не розуміє взагалі, що таке насильство, може щось подібне ляпнути через незнання. А людина, яка з насильством стикалася, у неї зворотна реакція – захист; спроба завзято відстоювати свою думку. У моєму випадку – емоції захлиснули, я не впоралася з формулюваннями. У відповідь на поставлене запитання в мені виникла якась вібрація, протест, моя внутрішня незгода, заснована на особистому досвіді: “Чому ж ви терпите? Навіщо ви це погіршуєте?” Ось це все. Так і вийшла ця огидно трактована фраза. Повторювати не буду. Вона потрапила в саме серце проблеми. І так зрезонували, так зачепила всіх…”

: glianec.com

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