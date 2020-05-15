В Україні нарахували більше 3 тисяч мільйонерів: де живуть

В Україні дохід більше одного мільйона гривень задекларували 3150 громадян, які заплатять 393 млн грн доходів і більше 47 млн грн військового збору.

Як повідомляє прес-служба Податкової служби України, всього подано більше 200 тисяч декларацій на загальну суму 32,1 млрд грн.

Найбільше мільйонерів у Києві – майже 1,2 тисячі чоловік, у Харківській області – 278 і Дніпропетровській – 270.

Найбільші суми податкових зобов’язань до сплати визначені жителями Львівської області – 25 млн грн і Києва – 23 млн грн з доходів, отриманих за межами України.

«Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, що самостійно визначені до сплати громадянами, становлять 871 млн грн, військового збору – майже 120 млн гривень», – зазначено в повідомленні.