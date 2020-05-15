Вбивство у Києві сина депутата: з’явилися нові подробиці і важливу заяву політика

У грудні минулого року вчинили замах на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син. Соболєв звернувся до президента України Володимиру Зеленському із закликом до розслідування злочину.

Звернення Соболєв опублікував у Facebook.

Він написав, що у нього немає віри в правоохоронну систему, тому він самостійно веде розслідування і готовий надати його результати президенту.

«Я не знаю хто покриває замовників вбивства мого і причетних до смерті сина, але я точно знаю, що всі винні понесуть заслужене покарання. Тому я звертаюся до нашого президента — я готовий надати Вам всю інформацію, яку вдалося зібрати за цей час. Повірте, її досить, щоб зупинити беззаконня, яке твориться нині і запобігти нові вбивства», — сказано в публікації.

Соболєв вставив в пост сюжет ICTV.