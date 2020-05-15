«Це просто жахливо!» Трамп заявив про втрату п’ятьох друзів з-за коронавіруса

Президент США Дональд Трамп, який на початку пандемії порівнював коронавірус з сезонним грипом, заявив, що від COVID-19 померли п’ятеро його друзів.

Про це повідомляє CNN.

«Я ніколи не втрачав нікого із знайомих із-за грипу.

Але я втратив п’ятеро людей, яких я знав, двоє з них були дуже добрими друзями», — заявив він, виступаючи перед натовпом робітників в Аллентауні, штат Пенсільванія.

За словами Трампа, його друзі були не самими здоровими людьми, їх вага не був ідеальним, але «вони пішли».

«Це просто жахливо, жахливо», — сказав президент.

Минулого місяця Трамп сказав, що втратив чотирьох друзів з-за коронавіруса, включаючи одного близького друга.

За даними Центру Джона Хопкінса на 7.30 сьогодні, 15 квітня, в США зафіксовано 1 млн 417,8 тис заражень коронавірусом і 85,9 тис смертей від нього.