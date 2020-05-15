Просто забороняють вмирати від коронавіруса. Розслідування «Медузи»

Просто забороняють вмирати від коронавіруса Як в Росії борються з епідемією COVID-19, маніпулюючи статистикою. Розслідування «Медузи»

Володимир Путін 11 травня скасував режим «неробочих днів». Як і коли саме знімати карантин у регіонах, повинні вирішувати губернатори, грунтуючись на епідеміологічної статистики. На нараді у президента в той же день віце-прем’єр Тетяна Голікова з гордістю заявила, що рівень летальності від COVID-19 в Росії — в 7,4 рази нижче світової. Демографи кажуть, що це не привід для гордості, а для розслідування. Тему аномально низькою летальності коронавіруса в Росії вже обговорюють світові ЗМІ: вони прийшли до висновку, що проблема — в методиці обліку смертей. Однак кореспондент «Медузи» Лілія Яппарова з’ясувала, що ця методика дозволяє чиновникам свідомо приховувати смерті від коронавіруса — щоб прикрасити статистику в регіонах. Лікарі і демографи розповіли їй, на який тижня епідемії переповнюються морги, хто приймає рішення за патологоанатомів — і як з федеральної статистики заражень і смертей випав цілий місто фізиків-ядерників.

Всі матеріали «Медузи» про коронавирусе відкриті для поширення на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. Ви можете їх передрукувати! На фотографії ліцензія не поширюється.

СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ

«Якщо у мене вмирає один, то по всій країні мають бути сотні»

Першими нестиковки в статистиці смертей помітили лікарі. Єгор (ім’я змінено на прохання співрозмовника) вирішив розповісти про ситуації, коли в його лікарні — одному з найбільших московських COVID-центрів — переповнився морг. «Адміністрація повідомила, що тепер тіла померлих пацієнтів потрібно терміново відправляти [на розтин] в [лікарню в] Коммунарку, — розповідає лікар „Медузи“. — Саме наочне свідоцтво брехливої статистики, яку у нас щодня публікують. А адже я мимоволі стаю співучасником цього брехні, хоча ми в діагнозах не брешемо: навіть якщо у померлого негативний аналіз, ми, виходячи з клініки та даних КТ [комп’ютерної томографії], чесно пишемо у висновках код U07.2 — „COVID-19 с неідентифікованим вірусом“, пневмонія як ускладнення».

В той ранок, коли Єгор говорив з кореспондентом «Медузи», у нього помер пацієнт з підтвердженим коронавірусом. Чи виявиться ця смерть в московській статистикою, лікар не знає. «Розбіжність з офіційними цифрами я побачив через три тижні після того, як ми почали прийом хворих з COVID-19, — згадує лікар. — У середньому за одне чергування помирає півтора пацієнта мого відділення. Якщо у мене вмирає один, то по всій країні мають бути сотні».

Звернули увагу на те, що їх пацієнти не потрапляють в офіційні списки, і інші лікарі. «Мені здавалося, що ми повинні видавати картинку загальної смертності, тобто всіх, у кого є COVID-19», — дивується в розмові з «Медузою» хірург Олександр Ванюков, що працює в перепрофилированной під COVID-19 московської лікарні № 52. До кінця квітня у Ванюкова, як він розповів виданню «Проект» і підтвердив «Медузи», теж перестали сходитися цифри смертності: в його лікарні щодня вмирали 10-20 чоловік, але в статистику ці дані, на думку лікаря, не потрапляли.

Помітили дивацтва і родичі померлих, які отримали довідки про смерть. «Ніде [у довідці про смерть] не було сказано, що у моєї мами був коронавірус», — розповів «Медузі» москвич Сергій Коломієць. Співробітники МКЛ № 15 говорили йому, що його мати хворіє COVID-19, однак причини смерті цей діагноз так і не потрапив. «Я дзвонив патологоанатому, — каже Коломієць. — Мені сказали, що розтин робити не будуть — і у свідоцтві про смерть як причина смерті виявилися записані „інші бактеріальні пневмонії, інші уточнені ураження судин мозку“».

Нарешті, на невідповідність цифр про смерті від коронавіруса та іншої статистики звернули увагу і демографи: їх збентежило, що летальність коронавіруса (по відношенню до офіційно зареєстрованих випадків) набагато нижче, ніж в інших країнах. «Ви ж розумієте, що у нас не може бути летальність в шість разів нижче, ніж у всіх інших? Ми ж не вважаємо, що в Росії якесь особливе генетичне пишність? — сказала „Медузі“ демограф Дарина Халтуріна. — Судячи з масової загибелі медичних працівників, Москва зараз — це „новий Ухань“, а загальна смертність повинна бути вже досить пристойною».

На початку травня влада Москви опублікували попередні дані про реєстрацію смертей в місті за квітень. З’ясувалося, що органи РАГС Москви зареєстрували 11 846 смертей — майже на 20% більше середнього показника для цього місяця. Демографи одразу вказали, що ця «надлишкова смертність» — наслідок епідемії коронавіруса. При цьому порівняно з квітнем 2019 року смертність зросла більш ніж на 1800 чоловік, а офіційно від коронавіруса за місяць померли тільки 658 чоловік, тобто майже втричі менше.

Чиновники говорять про точності російських патологоанатомів, патологоанатоми — про бюрократичні вимоги

Джерело в мерії Москви пояснив агентству «Інтерфакс», що справа виняткової точності російської реєстрації смертей. Виявлено, що понад 60% смертей сталися від «явних альтернативних причин», тобто «інфекційне начало є як би каталізатором для швидкого прогресування хронічних захворювань». Аналогічна ситуація зі статистикою спостерігається і в інших країнах, зазначили в мерії.

ЯКІ ДАНІ НАВОДИТЬ МЕРІЯ?

В офіційні списки загиблих від коронавіруса дійсно потрапляють не всі, кого лікували від інфекції, а тільки ті, чиє розтин покаже: головної («первісної») причиною їх смерті став саме COVID-19. «У нас в списках по летальності є дані про розтині — і скрізь стоїть патологоанатомічний діагноз „коронавірусна інфекція“», — розповідає співробітниця Росспоживнагляду Марія (ім’я змінено на прохання співрозмовниці). Не проводити розтин не можна: за законом «Про основи охорони здоров’я громадян у Російській Федерації», розтин загиблих від інфекційного захворювання хворих обов’язково.

Потім «патологоанатом вибирає між смертю „від COVID-19“ і смертю „c COVID-19“», пояснює заступник завідувача Міжнародною лабораторією досліджень населення і здоров’я ВШЕ, демограф Сергій Тімонін. Якщо смерть хворого з COVID-19 викликана ускладненнями його хронічних захворювань, у посмертному діагноз головної («первісної») причиною смерті можуть назвати саме їх, пояснює демограф. «У нас правила більш суворі: у США, Італії і Великобританії до COVID death відносили всі ті смерті, коли коронавірус був лабораторно підтверджений або клінічно діагностовано», — говорить Тімонін.

Судмедексперта Віктору Голованову з Московського обласного бюро судово-медичної експертизи з початку епідемії не вдалося поставити діагноз COVID-19 жодного разу — поки «причина смерті не встановлена» у всіх коронавирусных загиблих, яких досліджував фахівець. При цьому в кожному з випадків картина в легенях для Голованова була очевидна. «Я 28 років працюю, але такі легкі, таку картину гнійно-фібринозно пневмонії бачу вперше. Там відбувається дрібний тромбоз в судинах кров згортається, тромбики утворюються — і коли на легкі тиснеш, з судин вилазять ось ці тромбики», — описує Голованов.

Однак для постановки діагнозу судмедексперта доводиться чекати результату аналізу тканин — відповідно до рекомендацій Моз, його роблять навіть тим загиблим, які за життя отримували позитивний тест. «Я не маю права від балди ставити — ось коли я отримаю вірусологічне висновок, я поставлю йому коронавірус і здам цю папір у відділ статистики, — погоджується з позицією медичних влади Голованов. — [Прижиттєві] тести — це одне, а коли вже у трупа взяв, з глибокого відділу трахеї, то там стовідсотково [буде точний результат] — або позитивний, або негативний».

Дві коронавирусные смерті, які вивчав Голованов, у статистиці Сергієву Посаду поки що не відображені. «Ми поки поставили „причина смерті не встановлена“, — говорить Голованов. — При отриманні гістології та вірусології ми напишемо вже основну причину смерті — і перешлемо».

Ці дані потім потраплять в статистику?

НЕ ФАКТ

У підсумку на головну сторінку офіційного сайту стопкоронавирус.рф потрапляє не більше третини від загального числа померлих «з коронавірусом» хворих, каже демограф Тімонін (ті, кому патологоанатоми діагностували COVID-19 як первинну причину смерті). Більш повні дані бачать медичні чиновники, стверджують співрозмовники «Медузи», знайомі з роботою державного регістру, куди стікається все статистична інформація з лікарень.

ЩО ЗА РЕГІСТР?

Зараз повна статистика смертності збирається, але не вивчається всерйоз навіть на рівні Моз, розповідає знайомий з роботою цієї бази даних співрозмовник «Медузи». «Регістр наповнювався з перебоями, — розповідає він. — У нього досі додаються додаткові поля. Але зараз міністр охорони здоров’я Росії поставив завдання, щоб він став єдиним і найбільш повним джерелом інформації про хворих і померлих. Моз цю задачу вирішує в щільній роботі з регіонами». «По Москві планують [провести] ретроспективний перерахунок смертей», — розповідає співробітник однієї з установ Моз (у міністерстві не відповіли на питання «Медузи» про можливості такої переоцінки).

Проте всі дивацтва статистики за летальності COVID-19 специфікою російської патологоанатомии і бюрократичними складнощами пояснити не можна, вважають поговорившие з «Медузою» демографи.

Головною проблемою можуть виявитися не методи підрахунку, розповіли «Медузі» співрозмовники в різних регіонах, а те, що інструкції сприяють свідомого приховування смертей від COVID-19 на місцях — заради виконання розпоряджень центру. «Медуза» простежила подорож свідоцтва про смерть від столу патологоанатома наверх — і дізналася, як відсіваються і замовчуються «зайві» загиблі.

Як розвивається епідемія коронавіруса в Росії

«Москва як би говорить, як треба робити»

Маніпуляція статистикою смертей традиційно відбувається саме на етапі постановки діагнозу патологоанатомом, розповіли «Медузі» більше десятка співрозмовників, знайомих з цією темою (в тому числі патологоанатом, вісім лікарів інших спеціальностей, двоє демографів, експерт лабораторної діагностики та співробітник Росспоживнагляду; троє з них уже стикалися з приховуванням смертей від COVID-19).

«Розповідали, що на початку епідемії було розпорядження, яке дали патологоанатомічної служби [однієї з лікарень], щоб в день в місті було не більше п’яти або близько того COVID-асоційованих смертей, — каже „Медузі“ співрозмовник в одній з перепрофільованих під коронавірус лікарень. Тому всім, кому можна, пишуть „рак“, „інфаркт“, „хронічна обструктивна хвороба легень“».

Державні інструкції для патологоанатомів написані так, щоб створити можливість приховувати від статистики діагноз «коронавірус»; таке враження склалося у говорила з «Медузою» патологоанатома зі Ставропілля (просив не називати його імені, побоюючись звільнення). «Ці інструкції прийшли, як раз коли був перший випадок смерті від COVID-19 — і [головний позаштатний патологоанатом Росздравнадзора по Центральному федеральному округу Олег] Зайратьянц вийшов і оголосив, що „смерть настала від ускладнень хронічних захворювань, а не від коронавіруса“, — розповідає патологоанатом. — Та ми такі переглянулися: „Ну, Москва як би говорить, як треба робити. Ну, зрозуміло“».

Що не так в інструкції?

КІЛЬКА МОМЕНТІВ

Саме офіційні рекомендації Моз по роботі з COVID-19 від 28 березня, пояснили «Медузі» патологоанатоми і демографи, створили простір для махінацій на місцях: максимально ускладнили процедуру постановки посмертного діагнозу «коронавірус» — та, навпаки, розширили можливості для «альтернативних» висновків.

«У людини може бути багато всяких болячок, а в анамнезі стояти кілька хронічних захворювань — і часто є можливість написати небудь одну причину смерті, або іншу, або навіть третю. І коронавирусным загиблим, якщо є хоч якась хронь [хронічні захворювання], часто пишуть саме цю хронь, а не коронавірус. Частіше, ніж в інших країнах», — говорить працює з державною статистикою смертності демограф Олексій Ракша.

«Коронавірус не вбиває нікого — вбивають його ускладнення! Буває пневмонія, буває серцева недостатність, міокардит», — розповідає «Медузі» реаніматолог з МКЛ № 29 Олексій Ерліх, переконаний, що статистика летальності піддається маніпуляціям.

«Медуза» зібрала свідчення недообліку смертей в декількох регіонах.

«Чергування, коли померли вісім осіб, але COVID-19 майже нікому не ставлять — пишуть „пневмонія“, — розповів „Медузі“ співрозмовник в Дагестані, чий родич працює в Хасавюртовской центральної міської лікарні імені Аскерханова. — Кожне його чергування вмирають п’ять-шість осіб, всі дані про реальну кількість смертей відправляють до Махачкали. Коли я кажу, що за офіційною статистикою трохи менше 20 осіб померло у всій республіці, мені поблажливо відповідають, що я „дитина, якщо в це вірю“. Будинки [мій родич] сидіти відмовляється, хоча медперсонал у них захворює. „Я не дезертир! Я читаю молитви антивірусні, Аллах мене захистить!“ — говорить». У неофіційному списку померлих від коронавіруса лікарів вже 28 медпрацівників з Дагестану; згідно з офіційними даними по республіці, загальне число загиблих ще не перевищила 20.

Не була включена в офіційну статистику друга смерть від коронавіруса в Брянській області, писали місцеві ЗМІ

У травні Моз Башкирії публічно відмовився пов’язувати смерть медсестри Белебеевской центральної районної лікарні з COVID-19, хоча основною причиною смерті офіційно була зазначена інфекція.

Саме на етапі відкриття була прихована смерть від коронавіруса в Богдановичской ЦРЛ в Свердловській області, розповіла «Медузі» лікар-фтизіатр з Єкатеринбурга Наталія Ейсмонт (її дані підтвердили співробітники самої ЦРЛ, погодилися поговорити з «Медузою» на умовах анонімності). Померлу 20 квітня літню жінку повинні були зафіксувати як другу загиблу від COVID-19 в регіоні, але в статистику випадок так і не потрапив — ні 21 квітня, ні пізніше. «Вона захворіла з температурою, кашлем і задишкою, — розповідає Ейсмонт. — Первинний варіант розтину показав, що у неї була двостороння пневмонія, патологоанатом їй поставив „коронавирусную пневмонію“. Захворіли лікар, який її лікував, лягли в лікарню з пневмонією її чоловік і син. Проходить два дні — і раптом віце-губернатор [Павло] Креков виступає в ЗМІ: „Ой, ми помилилися, вона померла не від коронавіруса, а від раку“. Підміна понять: так, вона онкологічний хворий, але якби не ця пневмонія, то вона б ще пожила — а померла вона від коронавирусной пневмонії!» (У Моз регіону ситуацію коментувати не стали.)

«Справжній діагноз не ставлять, — каже „Медузі“ людина, знайомий з роботою Филатовской лікарні в Москві. — Раніше їм не можна було ставити в основну причину смерті серцево-судинні та інфаркти, тому що „ми повинні взяти поріг розвиненою, а не країни, що розвивається“. Тепер коронавірус не ставлять: засовують „корону“ в самий кінець, а наверх — „серце“, „хроніка“, що-небудь ще».

«Керівництво нашої лікарні взагалі іншу статистику подає в [регіональний] Моз та голови міста, — говорить співробітник ЦМКЛ в Реутове, який попросив не називати його ім’я. — У нас хворі надходили спочатку хто в кардіологічне відділення, хто в хірургію на планове, хто в онкологію — вже в лікарні вони заражалися коронавірусом і вмирали від нього, але керівництво змушує [в патологоанатомічному укладенні] писати діагноз той, з яким вони надходили, а діагноз „коронавірус“ писати як супутній. І доповідає потім, що хворі — так, померли, але хто від пневмонії, хто від серця». «Всі повідомляємо як потрібно — то, що ви говорите, у нас немислимо», — заперечує ці відомості в розмові з «Медузою» головлікар реутовской МКЛ Гарік Хачатрян. Моз не відповів на питання про ситуацію в лікарні.

Наступна версія рекомендацій Моз з’явилися лише місяць тому, 28 квітня. «Зараз вже вийшли рекомендації, що COVID-19 можна [первісною причиною смерті] ставити, тобто ніяк його не ховати», — розповідає який поговорив з «Медузою» патологоанатом з Ставропольського краю.

Однак одночасно до травня — саме в цьому місяці Володимир Путін вирішив вивести країну з карантину — регіони нібито отримали настанову від віце-прем’єра Тетяни Голікової реєструвати коронавірус як пневмонію, стверджує близьке до уряду співрозмовник «Медузи».

Автомобілі швидкої допомоги біля приймального відділення ЦКБ № 24 в Єкатеринбурзі. 28 квітня 2020 року

Донат Сорокін / ТАСС / Scanpix / LETA

Статистичні маніпуляції і «травневі укази» Путіна

«Медузі» не вдалося виявити ніяких точних свідчень, що замовчування смертей від COVID-19 — це федеральна політика. У Моз Росії та департаменті охорони здоров’я Москви свідоцтва маніпуляцій коментувати не стали.

Однак для регіонів управління статистикою смертності перетворилося в політичний процес задовго до епідемії. Дані свідомо спотворюються як мінімум з 2012 року, каже демограф, з якими поспілкувалася «Медуза» — з моменту підписання «травневих указів». У них президент наказав знизити летальність з ряду конкретних позицій. Тоді ж, пояснює демограф, запрацював механізм перетворення установок, спущених в регіони, негласні рекомендації головлікарів і конкретні дії патологоанатомів.

ПРО ТРАДИЦІЇ МАНІПУЛЯЦІЙ

Покладати на регіональні уряду відповідальність за статистику небезпечно, погоджуються демографи. «Звичайно, вони бояться і не завжди знають, як їм правильніше надходити. І коли є можливість вибрати якесь інше захворювання, яким теж страждав чоловік, то є ймовірність, що його оберуть», — вважає Тімонін. «Якщо у вас є якась російська статистика по смертності від коронавіруса, її потрібно множити в середньому на три-чотири, — радить працює з даними про смерті від COVID-19 демограф Олексій Ракша. — У Москві — в 2,5–2,6 рази, а в регіонах — до 5».

Під час нинішньої епідемії демограф Ракша почав фіксувати у себе в фейсбуці звільнення медичних чиновників: за квітень і початок травня — після спалахів COVID-19 або сплесків смертей, які потрапляли в новини, — змінилися вже семеро регіональних міністрів охорони здоров’я.

Ракша каже, що знає, чому ці люди йдуть зі своїх постів — і що вони готові робити з цифрами, щоб утриматися в кріслі. «В Калузькій області, коли цифри про чотирьох нових смерті пройшли повз губернатора і потрапили в статистику федерального штабу, була звільнена міністр охорони здоров’я — і в регіоні на вісім днів просто перестали вмирати від коронавіруса», — говорить Ракша.

«В Санкт-Петербурзі дуже люблять цифру три: 20 квітня від COVID померли три людини, 21-го — три, 22-го — три, 23-го — три, 24-го — три, 25-го — чотири. Як ніби дали 20 квітня розпорядження, щоб вмирало не більше трьох, хоча там в день більше 20 чоловік вмирає з позалікарняної пневмонією, а 30 квітня померло 40. Я дивлюся на циферки — там день за днем трійки — так не буває! Вірогідність цього — менше 1%». (У Петербурзі з початку березня від позалікарняних пневмоній померло 697 осіб.)

Аналогічні послідовності Ракша спостерігав в Краснодарському краї і в Москві. В Архангельській, Липецької та Омській областях загиблі «воскресали» на очах у демографа, стежить за щоденними звітами оперативних штабів. «У пресу тоді йшли повідомлення про помилково отрапортованных смерті», — згадує він.

У Башкирії і Чувашії в кінці квітня дані про летальності просто завмерли і перестали оновлюватися. «У якихось регіонах, мабуть, просто забороняють вмирати від коронавіруса, — міркує Ракша. — Ніби губернатор говорить на селекторній нараді: „Більше ніхто не помре — як хочете, так і викручуйтесь“. У Башкирії остання смерть була 20 квітня — „перестали вмирати“, як раз коли все пішло по наростаючій. 11 квітня — перший померлий, 14-го та 15-го — по двоє, 16-го — три, 19-го — чотири — і все, далі як відрізало. Після цього перша смерть з’явилася в статистиці тільки 9 травня. Це неправдоподібно». (У республіканському Моз у відповідь на запит кореспонденту «Медузи» запропонували підключитися до «онлайну на ютьюб-каналі міністерства».)

Лікар з Волгоградської області (попросив про анонімність, побоюючись звільнення) був свідком махінацій з патологоанатомічним діагнозом задовго до епідемії коронавіруса. «Коли в 2017 році грип бушував, хворіли навіть щеплені від нього, — згадує співрозмовник „Медузи“. — І у керівників починалася паніка: багато грошей витрачено і на вакцинацію, і на саму вакцину, по ідеї, ми повинні все населення прищепити — і тут на тобі, вмирають. Негласне правило було, щоб „від пневмонії не вмирали“. Я таке спостерігав на консиліумі у відділенні реанімації: просто начмед [начальник медичної служби] говорив, що „проблеми“. І лікуючий [лікар] йшов домовлятися з патологоанатомом».

Рішення федерального керівництва, які потім ретранслюють в лікарні влади регіонів, які безпосередньо впливають на роботу патологоанатомів, розповідає «Медузі» патологоанатом з Ставропілля. «Сказали знизити смертність від інфарктів — йдеш і знижує, — говорить фахівець. — Є навіть національні рекомендації, як правильно виставляти діагноз „інфаркт міокарда“ — так там розписані п’ять типів інфаркту міокарда, які можна виставляти, щоб він таки не пішов основним захворюванням. Тобто діагноз інфаркт згадується, але за довідкою виходить, що чоловік помер не від нього».

Неврахований місто

При підрахунку коронавирусных смертей відбуваються і помилки, не зрозумілі навіть бюрократичної логікою. Так, в Нижегородської області статистики пропав цілий місто.

11 травня в місті Сарові відзвітували про першу смерть від коронавіруса. Але в зведення по регіону ці дані не потрапили, тому що з 1 травня закритий наукоград для фізиків-ядерників повністю вивели із загального підрахунку — зроблено це, судячи з заявами місцевої влади, абсолютно офіційно. «Саров не входить в статистику Нижегородської області», — заявила 7 травня головний санітарний лікар міста Ірина Ігнатьєва.

«З 1 травня у зв’язку із змінами методики верифікації хворих р. Саров не враховуються в статистиці Нижегородської області», — зазначено дрібним шрифтом під таблицями із звітністю за COVID-19, які викладає у себе в инстаграме заступник губернатора Нижегородської області Давид Мелік-Гусейнов.

Підпис дрібним шрифтом на графіках з звітами з’явилася тільки в травні, хоча зведення віце-губернатора з COVID-19 почали розходитися з цифрами в самому Сарові ще в квітні: наприклад, 30 квітня Мелік-Гусейнов продовжував говорити про 43 хворих саровчанах, хоча насправді їх було вже 55. «Місце [Нижегородської області] в регіональному рейтингу по захворюваності на 100 тисяч населення знизилася з 20-го на 24-ту позицію всього за три дні», — радів в той день віце-губернатор в соцмережах.

Судячи з усього, відомості про хворих мешканців міста взагалі не потрапляють у федеральні зведення. Принаймні, на стопкоронавирус.рф саровський приріст хворих не відображається травня: сайт дублює офіційні дані по Нижегородській області, які складаються без урахування ситуації в закритому адміністративно-територіальному окрузі (ЗАТЕ) упевнилася «Медуза», зіставивши федеральні списки з звітами віце-губернатора.

«У них цей текст під зірочкою, що Саров нібито не враховується у зв’язку з якоюсь методикою, з’явився тільки після того, як люди почали задавати питання! — розповіла „Медузі“ мешканка НАТОМІСТЬ, яка попросила про анонімність. — Вони пояснюють це тим, що наші лікарні відносяться до ФМБА [під управлінням Вероніки] Скворцової — і цифри враховуються там. Але де ці цифри? Чому тоді немає окремої сторінки на сайті стопкоронавирус.рф, де були б зазначені всі дані з міст, які обслуговує ФМБА? І чому у нас раптово з’явилася „статистика ФМБА“, коли у нас зростання пішов?»

Дані по Сарова справно викладаються на сайт Федерального медико-біологічного агентства. Пояснити причини цього в ФМБА, ні в регіональному Моз «Медузі» не захотіли.

13 травня в місті відзвітували про 79 хворих (сайт області, як і раніше показує цифру 43). «Адміністрація нашого містоутворюючого підприємства [входить до складу „Росатому“] просто намагається, щоб на федеральному рівні] таких великих цифр не знали, так як потрібно відкриватися і не потрібно йти на карантин, — каже „Медузі“ жителька міста. — У нас всі працюють, я навіть зараз в „Дитячому світі“ — тут купа народу, всім потрібно одягати дітей, тому що відкриваються дитсадки».