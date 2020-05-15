«Гра в піддавки»: про що говорять доручення Путіна для окупованого Севастополя

У понеділок, 11 травня, на сайті Кремля опублікований список доручень, які президент Росії Володимир Путін дав федеральним і «регіональним властям» за підсумками відбулася 18 березня зустрічі з «представниками громадськості» окупованих Криму і Севастополя.

Превалюють серед путінських доручень завдання в галузі культури, а галузь стагнуючої економіки севастопольської практично не зачеплена.

Зокрема, російський президент доручив:

• будівництво берегоукріплювальних споруд Херсонеського городища, збереження, вивчення та консервацію об’єктів хори стародавнього міста;

• провести реставрацію панорами «Оборона Севастополя 1854-1855 рр .. » і модернізацію її технічного оснащення;

• представити пропозиції з реконструкції об’єкта культурної спадщини регіонального значення «Будівля військово-морського училища» (в бухті Голландія – авт.);

• представити пропозиції по звільненню території об’єкта культурної спадщини «Ансамбль меморіального комплексу пам’яток оборони міста Севастополя в 1854-1855 роках «Історичний бульвар» від сторонніх комерційних організацій, що не мають відношення до музейної діяльності;

• організувати за участю всеросійської громадської організації «Всеросійське товариство охорони пам’яток історії та культури» і загальноросійського суспільно-державної організації «Російське військово-історичне товариство» здійснення роботи по виявленню на території Севастополя об’єктів, пов’язаних з військовою історією міста, забезпечити проведення «державної» історико-культурної експертизи виявлених об’єктів, прийняття їх на державну охорону як об’єктів культурної спадщини (пам’яток історії та культури), а також при необхідності розглянути питання щодо подальшої музеєфікації таких об’єктів і пристосуванні їх для сучасного використання;

• затвердити межі територій об’єктів культурної спадщини, розташованих на території Севастополя (в першу чергу об’єктів археологічної спадщини), і зон їх охорони, а також забезпечити припинення будівельних робіт на території могильника «Бельбек-4» в селі Любимівка Нахімовського району Севастополя.

Крім цього, Путін запропонував розглянути можливість передачі Севастополю одного з танків Т-34, повернутих в Росію Лаоської Народно-Демократичною Республікою, а також забезпечити відновлення роботи в Севастополі мережі молочних кухонь.

Серед доручень «економічного блоку» тільки одне – подати пропозиції про заходи щодо розвитку суднобудування в частині, що стосується будівництва суден рибопромислового флоту, в тому числі на суднобудівних верфях, розташованих на території півострова.

Що просили, то і отримали

Під час візиту в Севастополь 18 березня нинішнього року Путін зустрівся на Костянтинівської батареї з «кримськими громадськими діячами». Ретельно відібрані «активісти» поставили російському президенту ряд приємних для відповіді питань.

Так, наприклад, член севастопольського штабу «загальноросійського народного фронту» («ОНФ») Максим Мішин попросив дати доручення уряду Росії самим серйозним чином звернути увагу на потребу інвентаризації і взяття на облік багатьох об’єктів історії та культури в Севастополі, в тому числі пам’яток військового часу. «Досить багато сьогодні в Севастополі фортифікаційних об’єктів, які так чи інакше пов’язані з героїчною обороною міста Севастополя, його захистом і багатьма речами. Дуже хочеться ці об’єкти проінвентаризувати і зберегти, а по-друге, надати нашим майбутнім поколінням можливість доторкнутися до історії», – звернувся «активіст» до російського президента.

Мішин відомий в Севастополі як голова громадської організації «Дорожній контроль», що займається моніторингом стану міських доріг та наведенням порядку у дорожньому русі. Проблеми історичних об’єктів Мішин раніше ніколи не озвучував, однак питання Путіну поставив саме по цій темі. Маючи на увазі, мабуть, що з дорогами в Севастополі все в порядку.

«Директор» «Херсонеса Таврійського» Олена Морозова звернулася до Путіна з проханням сприяти виділенню коштів на берегоукріплення території. Розмови про необхідність захистити Херсонес велися ще до 2014 року. ЮНЕСКО, приймаючи рішення про його включення до Списку всесвітньої спадщини, назвала берегоукріплення першочерговим завданням. В 2011 році київської проектною організацією був розроблений проект, відповідно до якого берега Херсонеса було закувати у бетон.



«Херсонес Таврійський»

Російські «влади» ідею підхопили і ще в 2018 році шукали другого підрядника на проектування берегоукріплювальних споруд, оскільки перший проект був забракований. Тобто завдання давно в розробці. Навіщо ж тоді просити?

Щодо реставрації панорами – та ж історія. Необхідні рішення з даного питання вже давно прийняті. У листопаді 2019 року фахівці студії військових художників імені М. Б. Грекова відвідали Севастополь і провели обстеження полотна панорами. Власне реставрація полотна повинна була початися, але застопорилася через те, що не відремонтовано і не реставровано сама будівля панорами.

Питання з «чужими» сувенірними кіосками на Історичному бульварі тягнеться з 2016 року, коли був на той час прем’єр-міністром Росії Дмитро Медведєв доручив їх знести. Війна з підприємцями продовжувалася тривалий час, і павільйони під покровом ночі були знесені. Підприємцям навіть забрати товар не дали. Однак у березні 2018 року на головній алеї Історичного бульвару почали будувати нові павільйони – вже під егідою музею.

«Тепер на території Історичного бульвару комерційною діяльністю буде займатися тільки наш музей, у нас будуть діяти три музейних магазину, які будуть працювати з музейної тематики, зокрема, з військової історії Росії», – розповідав директор Севастопольського військово-історичного музею» Микола Мусієнко.

Тобто і це питання давно вирішене, проте в якості «проблемного» було задано президенту Росії Путіну.

А ось що стосується будівельних робіт на території могильника «Бельбек-4» в селі Любимівка, так це так, питання животрепетне. Поставив його в березні російському президенту історик і археолог з Сімферополя Сергій Мульд. В охоронній зоні древнього сарматського могильника зводять гаражі. Але треба президенту країни займатися такими питаннями? Його це рівень?

Порятунок «потопаючого» – не президентська справа

Такі зустрічі з ангажованою громадськістю нагадують якщо не гру в піддавки, то складання іспиту з міченим квитками – імовірність провалу виключено на сто відсотків. Адже це не економіка, яка в Севастополі тріщить по швах і яку, скільки доручень не роби, підняти навряд чи вдасться. Тому, щоб не залишити цілу галузь без уваги, російським президентом дано доручення обміркувати питання, чи можливе будівництво в Криму рибопромислових суден. Відповідь, до речі, не обов’язково повинен бути позитивним.

А поки на кремлівському сайті публікувалися чергові путінські доручення, російська «контрольно-рахункова палата Севастополя» («КСП») оприлюднила звіт з моніторингу та аналізу реалізації державних програм у місті за 2019 рік. У «держпрограмі» розвитку промисловості, зокрема, висновки невтішні: поточні низькі значення трьох із шести показників свідчать, що за результатами 2019 року програма виконана не була.

З 11 цільових напрямків «держпрограми» за результатами 2019 року реалізовано лише три, що становить 27%. Тим не менш відповідальний виконавець – «департамент економічного розвитку Севастополя» повідомляє, що зростання промислового виробництва в обробній промисловості до попереднього року перевищує 125%.

Як пише «Севастопольська газета», аналіз значень цільових показників, зазначених у програмі «Розвиток промисловості міста Севастополя», показав, що значення деяких з них занижені, в результаті чого оцінка ефективності реалізованих програмних заходів перетворюється на формальну процедуру, результати якої відображають недостовірні дані.

За даними «крымстата», приріст високопродуктивних робочих місць до попереднього року при плановому значенні в 3,5% склав усього 0,3%.

План по частці продукції високотехнологічних і наукоємних галузей у валовому регіональному продукті становить 31,2%. Згідно з даними «крымстата» за 2017-2018 роки, затверджені планові значення даного показника щорічно не досягаються. У 2017 році – 21,6% (при плановому значенні 27,1%); в 2018 році – 21,5 % (при плановому значенні 30,8%). Дані за 2019 рік поки не опубліковані, але можна не сумніватися, що і в цей раз плановий показник не буде досягнутий.

За даними того ж «крымстата», більше 40% севастопольських підприємств щомісяця, щокварталу та щороку працюють зі збитками.

Так що ж, президент Путін буде рятувати «потопаючу» севастопольську промисловість? Замовні «громадські» йому це питання точно не поставлять. Але щоб вже зовсім Севастополю добре зажилось, можна йому танк Т-34 подарувати.

А ось хто точно молодець, так це директор севастопольської міськлікарні №4 Валентина Гавриляк – поставила запитання Володимиру Путіну про виділення коштів на будівництво палатного корпусу лікарні. Тепер на Північній стороні Севастополя хоч нормальне медзаклад побудують.

Андрій ПОКРОВСЬКИЙ