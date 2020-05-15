Ефект сребреника і Додон: російський рубль став останньою краплею в Молдові

Молдовський президент Ігор Додон, один з головних союзників Кремля на пострадянському просторі, несподівано для себе і для своїх російських покровителів опинився на порозі втрати тієї величезної влади, яку він, всупереч конституційним нормам, які отримав після краху режиму олігарха Влада Плахотнюка і особливо після виходу промосковської партії соціалістів з коаліції з проєвропейськими політичними силами, пише Віталій Портников для «Граней»

Уряд, який Додон створив в союзі з колишніми соратниками Плахотнюка, на межі відставки. Не зможе Молдова і отримати економічну допомогу від Москви, яка повинна була стати головним козирем Додона на майбутніх президентських виборах. Правомірність одержання цієї допомоги була поставлена під сумнів молдовським Конституційним судом.

Власне, саме рішення Конституційного суду свого часу допомогло Додону стати президентом – коли суд повернув загальнонародні вибори глави держави. І той же суд намагався заблокувати створення коаліції проросійських і проєвропейських сил. Після краху режиму Плахотнюка нові коаліційні партнери домоглися відставки старого складу суддів і створили новий, незалежний Конституційний суд. І ось тепер виявилося, що судді сприйняли свою незалежність в буквальному сенсі слова. Що вони і справді незалежні від Додона. І від Путіна заодно.

Але справа, звичайно ж, не тільки в самому суді. У Кремлі ніяк не можуть зрозуміти, що на пострадянському просторі давно вже прокреслені «червоні лінії», перехід через які означає втрату суверенітету. Одна з таких ліній – російські срібники. Всі чудово розуміють: Путін дає гроші не для того, щоб допомогти, а для того, щоб підпорядкувати. Російський рубль – таке ж зброя Кремля, як російський газ або російський танк.

Танк вже стоїть неподалік від Кишинева, в придністровських Бендерах або Тирасполі. Газ давно вже використовується для посилення російського впливу в невеликій країні, від якої Москва до того ж загарбала частину території. Залишився рубль. І тут вже молдовським елітам довелося об’єднуватися проти свого занадто завзятого президента, намірився стати російським губернатором. Рубль – це була остання крапля.

Варто згадати, що такий же приголомшливий ефект отримання російського кредиту мало для попередника молдовського президента у нелегкій справі обслуговування кремлівських інтересів – четвертого президента України Віктора Януковича. Саме після того, як Янукович, вже відмовившись від підписання угоди про асоціацію з ЄС, домовився з Путіним про допомогу, він втратив ту підтримку, яку ще мав у політичних і підприємницьких колах, і змусив олігархів примиритися з неминучістю перемоги Майдану.

Тому що губернатор не потрібен нікому – ні прихильникам цивілізованого шляху розвитку своїх країн, ні тим, хто впевнений, що «Техас мають грабувати техасці», ні навіть тим, хто хоче хороших відносин з Росією, але не перетворення своєї країни в російський бантустан.

Губернатор потрібен тільки Путіну.