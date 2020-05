Російські посольства зажадали від NYT і FT спростувати статті про коронавирусе в РФ

Посол РФ Анатолій Антонов передав головному редактору The New York Times листа, в якому міститься вимога спростування публікації, присвяченій заниження в Москві і Петербурзі даних про смертність від коронавіруса. Про це повідомила прес-служба дипвідомства, передає ТАСС.

У свою чергу посол РФ в Британії Андрій Келін повідомив про аналогічну вимогу, надісланому до редакції Financial Times. За словами дипломата, він обговорив ситуацію з головним редактором видання Рулой Халаф і заявив про необхідність спростування, оскільки опубліковані газетою матеріали «не відображають те, що відбувається в Росії, а найголовніше, не відображають тих зусиль, які органи уряду і всі інші органи влади роблять, щоб боротися з коронавірусом».

Нагадаємо, напередодні в редакції The New York Times заявила про впевненість у достовірності опублікованих даних.

У матеріалах, що вийшли в The Financial Times і The New York Times, говорилося, що смертність в Москві і Санкт-Петербурзі, пов’язана з коронавірусом, може на 70% перевищувати офіційну статистику. У МЗС РФ ці публікації назвали «безпідставними спекуляціями». Депздрав Москви також виступив із спростуванням. Крім того, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що подальша доля цих видань в Росії буде залежати від публікації ними спростувань своїх матеріалів.