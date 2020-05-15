В Америке была найдена редкостная двухголовая черепаха

В Соединенных Штатах Америки была найдена уникальная черепашка.

Об этом передает информационный портал Daily Mail.

На планете Земля довольно часто происходит что-то такое, чего в природе быть, казалось бы, не должно. Тем не менее, всё же это происходит. В такие моменты на помощь приходит наука и объясняет это. Нередко случается, что уникальности происходят именно с животными, и именно об этом данная статья.

Так, в Соединенных Штатах Америки была найдена уникальная черепашка. Её уникальности состоит в том, что она имеет две головы. На первый взгляд, звучит это довольно мрачно, но на деле это не так. Случилось это в штате Виржиния. Герпетолог по имени Тревис Лонг сообщил, что у этой черепашки очень маленькие шансы вырасти. Причиной тому является контроль частей тела, которые распределяются между двумя головами. Контролирование лап разделено на две стороны: левая голова контролирует левые лапы, а правая голова контролирует правые лапы соответственно. На этой почве у черепашки может возникнуть целый ряд проблем. К примеру, если они не разберутся, как работать в команде, то даже простое плавание может оказаться для них смертельной угрозой.

На данный момент известно, что маленькую черепаху было передано в аквариум Музея живой природы. На сегодняшний день музей закрыт из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Тем не менее, это не помеха, чтобы любой желающий мог увидеть её. Это можно сделать посредством видеотрансляции.

Стоит отметить, что вообще черепахи не такие медленные, как о них привыкли думать. Много кто считает, что кошка со своей реакцией резко вырывается вперед среди зверей, но герой недавнего видео, которое активно распространялось в социальных сетях, доказал обратное. На видео черепаха смогла задать трепку двум котам в перегонки. Так, домашняя черепаха весьма неспешно двигалась к миске, у которой лакомился кот. После того, как черепаха ухватила оттуда рыбку, она очень быстро удалилась с добычей, оставив кота ни с чем.

: akcenty.com.ua