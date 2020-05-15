У Києві чоловіка звинуватили в тому, що він у відповідь на зауваження про відсутність маски дістав з кишені гранату і почав погрожувати підірвати її прямо в супермаркеті.

Інцидент стався на вулиці Кудряшова в Солом’янському районі. Про це повідомила прес-служба поліції Києва на своїй сторінці в Facebook.

«На місці правоохоронці з’ясували, що чоловік перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту, за що отримав зауваження від охоронця. Проігнорувавши прохання надіти маску, відвідувач почав сперечатися і дістав з кишені гранату, загрожуючи підірвати її», – йдеться в пості.

У поліції зазначили, що підозрюваного – 38-річного уродженця Черкаської області – затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а в ході огляду у нього виявили гранату «РГД-5» та дві сигнальні ракети.

«Заборонені предмети вилучили та направили на проведення відповідної експертизи. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів», – додали правоохоронці.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У супермаркеті Києва чоловік ледь не підірвав гранату з-за зауваження про масці

У супермаркеті Києва чоловік ледь не підірвав гранату з-за зауваження про масці