Злодії вкрали комп’ютер нардепа від «Слуги народу» Василевської-Смаглюк прямо з робочого кабінету

Днями прямо в приміщенні Комітету Верховної Ради сталася крадіжка.

Жертвою невідомих поки злодіїв стала народний депутат від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Про це ЗМІ дізналися з власних джерел у Раді.

З депутатського кабінету в будинку на Липській невідомі зловмисники викрали «казенний» китайський ноутбук, який Василевської-Смаглюк видали для службового користування в Раді. Мотив крадіжки поки не встановлений або просто хтось кмітливий, має доступ до охоронюваної УГО приміщенню, вирішив поживитися, або ж в комп’ютері Василевської-Смаглюк була якась важлива службова, або особиста інформація та метою крадіжки було саме заволодіння цими відомостями.