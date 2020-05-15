Наслідки ізоляції: пандемія коронавіруса може призвести до хвилі самогубств

Пандемія COVID-19, схоже, йде на спад. Про це говорить статистика. Кількість нових випадків зараження у світі поступово знижується.

Також зменшується і число померлих хворих з COVID-19. За даними на 15 травня, інфіковані більше 4 мільйонів 527 тисяч осіб. Померли понад 303 тисячі заражених. Одужали майже 1 мільйон 706 тисяч пацієнтів. Активними залишаються 2 мільйони 518 тисяч випадків. Причому в критичному стані перебувають менше 46 тисяч хворих. Це 2% від загальної кількості активних випадків. Якщо розглядати завершені випадки, то рівень смертності знизився вже до 15%.

Бачачи цю статистику, влада навіть тих країн, які вводили в березні самі жорсткі обмежувальні заходи, тепер приступили до їх поетапного скасування. У Європі з’явилася перша країна, яка заявила про закінчення епідемії COVID-19. Це Словенія.

Здавалося б, нарешті, можна зітхнути з надією і полегшенням. Проте медики попереджають про вкрай серйозний і небезпечний побічний ефект пандемії. Вони говорять про те, що її наслідки наше суспільство буде відчувати ще кілька років. Мова йде про психічне здоров’я.

Найбільш ясно виклав цю проблему відомий французький психіатр Клеман Гійє. Автор книги «Соціологія фанатів», журналіст, він написав статтю для журналу Slate, повний переклад якої «ФАКТИ» пропонують сьогодні.

«Ізоляція нестерпна, я більше не можу терпіти карантин, я цього не винесу». Ось що сказав один з моїх пацієнтів, звернувшись на цьому тижні у відділення невідкладної допомоги з думками про самогубство. І він не один. Наприкінці березня, коли криза стала поширюватися по всій Німеччині, міністр фінансів федеральної землі Гессен покінчив з собою. Він сказав, що «глибоко стурбований» економічними наслідками епідемії. На початку квітня лікар футбольного клубу в Реймсі скоїв самогубство, дізнавшись, що у нього позитивний тест на коронавірус, коли він перебував на карантині у себе вдома. Чи буде пандемія COVID-19 супроводжуватися епідемією самогубств?

Цей страх поділяють автори статті в медичному журналі The Lancet. «Ефект, який чинить пандемія COVID-19 на психічне здоров’я, може бути досить значним, — вважають вони. — Існує реальний ризик того, що рівень самогубств різко зросте».

Які наслідки криз для нашого психічного здоров’я? Призводить смерть, яка бродить навколо, до самогубства або, навпаки, вона захищає нас, стимулюючи наш інстинкт самозбереження? Все залежить від типу кризи, яку ми переживаємо, і його впливу на наше оточення.

Деякі кризи знижують рівень самогубств. Наприклад, періоди війни в цьому плані часто роблять захисний вплив на населення в цілому. Так, згідно з одним дослідженням, протягом трьох місяців після терактів 11 вересня рівень самогубств в Нью-Йорку значно знизився.

Про наявність зв’язку між кризами і соціальними відносинами і рівнем самогубств говорив ще Дюркгейм (Еміль Дюркгейм (1858-1917), відомий французький соціолог і філософ. — Ред.).

«Підвищення групової згуртованості після 11 вересня на Манхеттені і в прилеглих районах безпосередньо призвело до зниження рівня самогубств», — пояснюють автори згаданого дослідження. На їхню думку, теракт «підвищив соціальну згуртованість серед жителів Нью-Йорка, зокрема, завдяки рішучій підтримці тих, хто очищав ділянку Ground Zero, і цивільних добровольців». Почуття приналежності до єдиної нації мобілізує суспільство і є захисним елементом.

Той же механізм проявив себе у Франції в 1998 році, коли національна збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Ця перемога привела до падіння на 10,3% кількості самогубств, скоєних в країні за наступний місяць. Ефект виявив себе негайно. Причому це відбувалося після кожного матчу, зіграного французами. Зниження становило часом 19,9% у порівнянні з очікуваним рівнем.

Групове єднання завжди вступає в гру. «Ти ніколи не будеш один», — співають фанати англійського футбольного клубу «Ліверпуль».

Але чи варто очікувати такого ж зниження рівня самогубств, коли ми говоримо про коронавирусе? З’явиться тут досить сильна соціальна згуртованість, про що свідчить підтримка, адресована медичним працівникам з боку населення в цілому?

Не впевнений, що «війна проти COVID-19» володіє захисним ефектом щодо самогубств. Скоріше, навіть навпаки, якщо розглянути попередні кризи в галузі охорони здоров’я. У Сполучених Штатах пандемія іспанського грипу 1918-1919 років різко збільшила рівень самогубств. Не так давно, в 2003 році, в Гонконзі епідемія атипової пневмонії призвела до вибухового зростання самогубств серед літніх людей: плюс 15% для осіб у віці старше 65 років. Причинами тому стали страх заразитися, небажання стати тягарем для своєї родини і особливо — ізоляція. Звучить не надто обнадійливо для психічного здоров’я людей у нинішній період.

В часи, коли майже половина людства вимушено перебуває у стані соціального дистанціювання, ізоляція стає одним з головних факторів, що впливають на зростання рівня самогубств.

«Смертельні токсини самотності і соціальної ізоляції підвищують ризик смертності, ступінь їх впливу порівнянна з ожирінням або курінням», — застерігає стаття, опублікована в журналі The Journal of Clinical Psychiatry.

На думку вчених, ізоляція робить прямий вплив на мозок. «На біологічному рівні самотність і соціальна ізоляція пов’язані з збільшенням запалення і гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової активності — двох механізмів, залучених в суїцідальність», — впевнені автори статті. Функціональна МРТ навіть дозволяє конкретизувати те, що соціальна ізоляція призводить до зміни функціонування певних областей мозку у осіб з суїцидальними нахилами. «Людина є суспільна тварина», — казав Аристотель. Візуалізація діяльності мозку це доводить.

Психологічний вплив ізоляції вже було продемонстровано під час попередніх епідемій (атипова пневмонія SARS, Ебола і т. д.). The Lancet відзначає посилення посттравматичного стресу і депресії, яке триває аж до трьох років після епідемії, особливо серед людей, які перебували на карантині, і медперсоналу. Сприяли появі цих розладів такі фактори: тривалість карантину (менша, ніж та, яку ми переживаємо зараз), страх заразитися й заразити своїх близьких, брак чіткої інформації, наданої владою, і симптоми самого захворювання. Ще один важливий фактор — економічна нестабільність, яка супроводжує криза.

«Ми очікуємо значне збільшення навантаження на наших психіатрів. Медичне співтовариство має до цього приготуватися», — попереджає The Lancet. Зазвичай різке зростання безробіття викликає зростання рівня самогубств на 20-30%. З-за COVID-19 десятки мільйонів людей ризикують залишитися без роботи. Занадто багато суїцидальних чинників склалися разом. Медичні звіти вже зараз показують, що кожне скоєне самогубство супроводжується 20 спробами суїциду.

Вплив кризи на психічне здоров’я вже відчувається. В одному дослідженні вивчалась психічне здоров’я бельгійців місяці після карантину на основі опитування понад 44 тисяч осіб. Тривожні (20%) і депресивні (16%) розлади значно зросли у порівнянні зі значеннями 2018 року (11% і 10%). Більше інших постраждали жінки, а також молоді люди у віці від 16 до 24 років. Збільшують ризик тривожного та депресивного розладів прямий або непрямий контакт з особою з підозрою на COVID-19 або вже інфікованим. Однак існують і захисні фактори, такі як присутність близьких людей та професійна діяльність. Людей, які не змогли продовжити свою діяльність, більше торкнулися депресивні розлади (22%), ніж тих, які продовжили роботу (14%).

У Сполучених Штатах існує ще одна причина для занепокоєння. Вибухове зростання продажів зброї під час нинішньої кризи викликає побоювання з приводу експоненціального зростання числа самогубств із застосуванням цього самого вогнепальної зброї. У березні 2020 року американці купили зброї на 85% більше, ніж у березні 2019 року. «Це найбільші продажі зброї, коли-небудь реєструвалися в Сполучених Штатах», — підкреслюється в статті, опублікованій в журналі The Annals of Internal Medecine. Журнал нагадує, що наявність зброї у будинку може в 10 разів збільшити ймовірність самогубства із застосуванням вогнепальної зброї. Такий ризик поширюється на всіх членів сім’ї. «Ми є тим суспільством, яке готується пережити епідемію самогубств, викликану COVID-19», — наголошується в статті.

Ми маємо справу з безпрецедентним кризою в галузі охорони здоров’я. Його тривалість, а також те, що дуже велика частина суспільства перебуває на карантині або соціальної ізоляції, і є той головний чинник, що впливає на рівень самогубств. Занадто багато причин, які говорять про те, що всім нам слід серйозно поставитися до психічному здоров’ю тих, хто нам дорогий і хто нас оточує.