Кріпосне право: Портников влучно описав ситуацію з забороною виїзду для українських заробітчан

Українським трудовим мігрантам, які повернулися в Україну в зв’язку з пандемією коронавіруса, дуже складно знову виїхати з країни в Європу на заробітки. Уряд сам вирішує, кого можна відпустити, а кого не можна, створюючи всілякі перепони.

Журналіст Віталій Портников у статті «Українці, ви стали невиїзними?» пише, що зараз громадянин України перетворився у звичайного кріпосного без паспорта. І хоча в уряді заявили, що контролюють це питання і вже провели переговори з владою Австрії, Фінляндії та Ізраїлю, і збираються консультуватися з представниками Польщі, Німеччині та Чехії, але Київ вимагає, щоб роботодавці давали контракти, як мінімум, на три місяці і гарантували забезпечення від’їжджаючих житлом і страховим полісом.

При таких умовах, підкреслив президент Зеленський, Україна «відпустить громадян на роботу».

Виходить, що в сформованій ситуації, уточнює Портников, держава вирішує за громадянина, можна йому їхати чи ні і чи правильні у нього документи. А без контракту люди взагалі не можуть виїхати з країни.

Журналіст пише, що ситуація нагадує йому те, що було в СРСР з відомими радянськими «виїзними візами».

«Цинізм ситуації в тому, що формально українська влада нічого нікому заборонити не можуть. Але вони закрили цілий ряд прикордонних пунктів, в тому числі і по всіх аеропортах. А через наземну кордон український громадянин просто так не проїде, з-за закритій території країн Шенгену. Залишається полетіти з закритого аеропорту на чартері для працівників, але це неможливо зробити без згоди українського бюрократа. І як в старі добрі часи, ви перетворюєтеся в звичайного кріпосного без паспорта!», — обурюється він.

Портников нагадує, що без засобів до існування залишається багато людей, які б могли заробити в Європі і прислати гроші своїм сім’ям. Адже українська держава не може забезпечити своїх градан роботою та гідною зарплатою.

Одним з головних передвиборних обіцянок Володимира Зеленського було повернення працюючих за кордоном українців додому. І тепер кожен від’їзд у зворотному напрямку президент може вважати своїм особистим враженням. А чиновники підлаштовуються під президента, не знаючи, що з цією армією безробітних робити, адже люди будуть конкурувати з тими, хто втратив роботу в Україні під час карантину, уточнює журналіст.

«…президенту Зеленському, і його співробітникам довелося б повернутися з телесеріалу в нудну і непривітну реальність своєї зубожіє на очах країни, з її новими економічними і епідеміологічними проблемами. Якщо цього поверненню не сприяли ні триваюча війна з Росією, ні пандемія — то, напевно, зустріч з реальністю вже не відбудеться», — підсумовує Портников.