Тіло потонулого хлопчика знайшли на дні річки під Дніпром

В місті Жовті Води Дніпропетровської області на дні річки Жовта 15 травня знайшли тіло 11-річного хлопчика, який потонув під час відпочинку з друзями напередодні ввечері.

Труп знаходився на глибині 11 метрів і на відстані 60 метрів від берега. Всі подробиці події належить з’ясувати судмедекспертів, повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

У пошуках були задіяні п’ятеро співробітників і одна одиниця техніки Головного управління ДСНС. За два дні було обстежено 3000 кв. метрів підводної акваторії.