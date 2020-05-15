У Москві помер пенсіонер з коронавірусом, якого медики кинули біля під’їзду

У Москві помер яка заразилася на коронавірусом 75-річний Євген Печурин, якого, як стверджує його дочка, медики привезли з лікарні і залишили біля під’їзду. Про це пише ТАСС з посиланням на юриста «Правозахисту Листівки» Олексія Прянишникова.

«Як мені сказала його дочка Олена Печурина, Євген Миколайович помер у 15-ї міської лікарні Москви. Причина смерті поки не відома», — розповів правозахисник агентству.

Печурина, дочка покійного, заявила, що її батька, який переніс два серцеві напади, медики повернули з лікарні додому. За її словами, у нього виявили коронавірус, а установа не було перепрофільовано для лікування таких пацієнтів. Після цього пенсіонера привезли назад і залишили у під’їзді. Пізніше він все-таки був госпіталізований в 15-у інфекційну лікарню.

Департамент охорони здоров’я Москви на своєму офіційному сайті зазначає, що лікарі не лишали чоловіка в під’їзді, а, навпаки, доставили додому спеціалізованим транспортом з дотриманням всіх необхідних санітарних норм. Після повторного виклику лікарів на будинок його поклали в лікарню № 15 ім. Філатова, де надали необхідну медичну допомогу.