У Мережі виставили на продаж базу даних російських автовласників

На одному з форумів в даркнете з’явилася база даних російських автовласників. Про це розповів засновник компанії DeviceLock Ашот Оганесян. Справжність містяться в базі даних підтвердив газеті «Ведомости» співробітник однієї з каршеринговых компаній.

Відповідно до опису, всього в базі 129 млн лідов з реєстру ГИБДД. У більшості файлів, викладених у відкритий доступ, містяться знеособлені відомості про транспортні засоби, зареєстровані в Росії: місце реєстрації, марка і модель автомобіля, дата первинної і останньої реєстрації.

У виставленої на продаж повній версії є персональні дані автовласників: ПІБ, адреси, дати народження, номери паспортів і контактні дані, стверджують продавці бази.

За повну версію бази просять 0,3 биткойна (близько $2,8 тис.), за її передачу у ексклюзивне використання —близько 14 тис. доларів.