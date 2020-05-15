Критична уразливість. В путінській РФ результат будь-яких інтернет-виборів можна буде передбачити заздалегідь

Днями россиянская держдума таки прийняла законопроект про можливості інтернет-голосування і навіть голосування поштою. Таким чином, гра у “демократичні вибори” в РФ була закінчена, так і не розпочавшись. Хтось обурено запитає – ну чому ж, адже працює ж електронне голосування, наприклад, у Швейцарії? Відповімо: швидше ні, ніж так. Навіть у Швейцарії голоси по інтернету становлять лише невеликий відсоток від звичайних голосів, відданих за допомогою паперових бюлетенів. Інша проблема – результатами інтернет-голосування не можна довіряти. Зовсім.

Швейцарія вже 20 років веде експерименти з “електронним волевиявленням”. Спочатку там дали можливість віддалено голосувати громадянам, які перебувають за кордоном. І навіть спрацювало начебто непогано, але тільки тому, що відсоток голосуючих був незначний і всім на них начхати. Але коли зайшла мова про те, щоб зробити інтернет-голосування масовим, виявилися серйозні проблеми. На початку 2019 року пошта Швейцарії, на технічній базі якої розгорнута система інтернет-голосування, оголосила конкурс серед хакерів – хто знайде місця в системі, того чекає грошовий приз. І уразливості тут же були знайдені.

Паралельно оголошеного конкурсу, Сара Джеймі Льюїс, колишній співробітник Центру урядового зв’язку Великобританії, разом з ще двома вченими, провела дослідження, яке з’ясувало, що в програмному коді швейцарської електронної виборчої системи є критична уразливість, що дозволяє різні маніпуляції з результатами волевиявлення. Виявлену уразливість проаналізували фахівці самої пошти Швейцарії і заперечили: мовляв, використовувати її зможуть тільки співробітники пошти. На це англійці відповіли: що і потрібно було довести. І додали, що проаналізували лише невеликий фрагмент програмного коду. Скільки ще вразливостей містить повний код – невідомо.

Тобто, фактично з’являється група людей – високопоставлені чиновники пошти Швейцарії, яка безконтрольно може впливати на результати голосування. Підтасувати все, що потрібно, або викрасти дані виборців. І це сверхорганизованная і мало коррумпрованная Швейцарія. Якщо ж цю ситуацію транслювати на простори путінської РФ, то результат будь-яких виборів можна буде передбачити заздалегідь. Та й, на відміну від Швейцарії, які голосують будуть в принципі не потрібні.

Наївні експерти в один голос стверджують: якщо вже ви вводите інтернет-голосування, то програмне забезпечення повинно бути з відкритим кодом. Це хоч якась заміна спостерігачам, позиція яких у даному випадку в принципі ліквідується. Бо як ви збираєтеся спостерігати за потоками даних? Отже, програма повинна знаходитися у відкритому доступі, щоб незалежні фахівці мали можливість її досліджувати вздовж і впоперек. І якщо знайдуть у ній “задні двері” — розтрубити про це на весь світ. Але на то вони і наївні, ці експерти, що вважають, ніби не можна одну версію коду, без закладок, викласти у відкритий доступ, а використовувати зовсім іншу, оснащену всім необхідним для підтасовування результатів інструментарієм.

Втім, про це навіть і не йде. Хіба можна уявити, щоб “кремлівські” зробили шматок коду програми, присвячений голосування, відкритим? Це ж державна таємниця. Тим більше, що система голосування буде частиною пакету, запропонованого на сайті “Держпослуги”. Що, до речі, створює ще одну проблему: голосування через “Держпослуги” не є анонімним. Можна, звичайно, зробити вигляд, ніби воно анонімне, але це не завадить збирати дані про те, хто і як голосував. Звідси виникає можливість тиску на виборців, особливо бюджетників, так і купівлі голосів.

Можливо, комусь це здасться дрібницею, але, тим не менше – при інтернет-голосуванні не можна зіпсувати бюлетень. Система просто не прийме ваш голос. Таким чином, протестне голосування, що набирала сили в останні роки, стає взагалі неможливим. Можна буде лише поставити або не поставити галочку в одному із запропонованих пунктів, а потім, через декілька днів помилуватися результатами, ніяк з цієї галочкою не пов’язаними.