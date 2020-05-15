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В Івано-Франківську перекинулася «швидка», яка перевозила матір з дитиною

15.05.2020

У п’ятницю, 15 травня, в Івано-Франківську в ДТП з переворотом потрапив автомобіль швидкої медичної допомоги, який перевозив мати з дитиною.

Як повідомляють в ГУ НП в Івано-Франківській області, НП сталася на перехресті вулиць Коновальця — Сахарова.

За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Volkswagen Touran рухався по вулиці Сахарова, а «швидка», за словами водія, їхала з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сигналами по вулиці Коновальця. Обставини з’ясовуються.

«В результаті аварії один медик і пацієнти — мама з дитиною, що знаходилися в „швидкої“, госпіталізовані. Водій легковика і два медпрацівники не були травмовані», — повідомили в поліції.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК.

А «Місто» публікує відео з місця ДТП.

 
 

 

 

 

 

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