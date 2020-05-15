У Києві засудили грабіжника, який виманив у 9-річної дитини 700 тис. «на порятунок матері»

Київський суд засудив до 8,5 років в’язниці грабіжника, який обманом змусив дитину віддати йому гроші «на порятунок матері». Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

30-річного жителя Київської області засудили до 8,5 років позбавлення волі після того, як в 2016 році він ввів в оману 9-річного хлопчика і заволодів коштами в сумі 700 тисяч гривень.

Як повідомили в прес-службі, злочинець подзвонив додому однієї з київських сімей і повідомив дитині, що його мати потрапила в автомобільну аварію, в зв’язку з чим вона нібито буде затримана поліцейськими. Однак для того, щоб уникнути затримання, хлопчик повинен зібрати дому всі гроші і передати людині, яка буде стояти біля під’їзду.

«Хлопчик зібрав вдома суму еквівалентну 700 тисяч гривень (близько 20 тисяч доларів і 500 тисяч рублів), склав їх у пакет і виніс на вулицю. Вже у дворі його чекав злочинець, який силою вихопив у

дитину пакет і втік», – розповіла прес-секретар відомства Надія Максимець у коментарі «УП».

Зловмисник був затриманий кілька місяців потому. Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України та засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна (в тюремний термін врахують час, проведений рецидивістом в СІЗО).

Крім того, суд задовольнив позов потерпілих, які вимагали відшкодування завданої шкоди в розмірі 700 тисяч гривень.