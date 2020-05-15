НАБУ завершило розслідування розкрадань і зловживань в Одеському порту

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінального провадження про зловживання службовим становищем, яке призвело до завдання збитків Адміністрації морських портів України в розмірі 21,36 млн гривень.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

За версією слідства, у 2015 році п’єр ятеро осіб, серед яких був начальник Одеської філії АМПУ і його заступник, підлаштували закупівлю послуг із будівництва причалу в Одесі в приватній компанії без досвіду.

У день фактичного початку виконання робіт між директором цієї компанії ї керівником фірми, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван, були підписані додаткові угоди, які значно підвищили вартість фрахту. Обидві компанії, як з’єднання ясувало слідство, контролював одна людина.

У результаті Одеській філії АМПУ довелося заплатити переможцю тендеру на 21,36 млн гривень більше.

Підозрюваними є:

колишній начальник Одеської філії ДП «АМПУ» – 2 ч. ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України;

заступник керівника Одеської філії ДП «АМПУ» – 2 ч. ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України;

директор власності компанії-переможниці закупівлі – 1 ч. ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підробка документів), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України;

ексдиректор власності компанії-орендодавця днопоглиблювального каравану – ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України.

П’ятий підозрюваний – фізична особа, наближена до народного депутата України VII і VIII скликань. Чоловіка оголосили у розшук 20 березня 2020 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України.

За даними видання «Слово і діло», фігурантами справи є ексначальник Одеської філії Михайло Соколов, співробітник філії Олексій Калюжний, директор фірми «Лігос УА» Олексій Лагуткін, ексдиректор компанії «Нові Технології-Україна» Самелюк Едуард і Олександр Лазанюк, наближена особа екснардепа Сергія Фаєрмарка.