На відео показали “червону зону” лікарні в Чернівцях

Чернівецька область була першою, де зареєстрували коронавірус в Україні. Як лікують хворих COVID-19 у Чернівцях показало Hromadske.

Так. з самого початку пандемії в Україні ця область залишається лідером за кількістю інфікованих людей.

Зараз там зафіксовано більше 2 тисяч випадків COVID-19. Інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні є основним місцем, в якому беруть середньо – і тяжкохворих коронавірусом пацієнтів. Приходячи на роботу, лікарі надягають спецкостюми. Тільки після цього заходять в “червону” зону, де знаходяться хворі з COVID-19.