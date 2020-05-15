Бойовики звинуватили ВСУ у вибуху складу боєприпасів, в результаті якого постраждали 15 людей

На Донбасі після вибуху боєприпасів в окупованій Погоди бойовики почали поширювати фейки про причетність до цієї події ВСУ.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, 7 травня Погоди вибухнуло сховище боєприпасів окупантів, в результаті загинув один російський найманець, і шість бойовиків отримали важкі поранення. Осколки мін поранили також вісьмох цивільних осіб.

Хоча вибух стався через порушення правил безпеки, російські пропагандисти поширюють фейкові повідомлення, що причиною вибуху нібито став обстріл з боку підрозділів Об’єднаних сил. Цією брехнею окупанти намагаються приховати справжні причини вибуху і не допустити зростання невдоволення місцевих жителів.