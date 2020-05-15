США повернуть на територію країни виробництво всіх ліків

З-за пандемії коронавириса З’єднаний Штати мають намір повернути з-за кордону виробничі потужності по виготовленню ліків і медтехніки.

Як повідомляє телеканал CNBC, вже у п’ятницю Білий дім опублікує указ, підписаний президентом Дональдом Трампом.

Мова йде про стимулюючих заходів в області фармацевтики, які спростять реєстрацію вітчизняних ліків і заохочуватимуть держструктури до закупівель медичної продукції, виробленої в США.

Перш за все, на територію країни повернуть виробництво препаратів першої необхідності, в тому числі для боротьби з коронавірусом та його ускладненнями.

На даний момент за кордоном зосереджені близько 72% усіх виробництв, що постачають лікарські інгредієнти в США. При цьому 13% з них знаходяться в Китаї.