10 років в’язниці отримав чоловік за жорстоке вбивство односельця

Менським районним судом 12 травня ухвалено вирок, яким мешканця села Печенюги Новгород-Сіверського району засуджено до 10 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства.

У вересні минулого року він, з метою протиправного позбавлення життя, завдав численних ударів ножем односельцю, внаслідок яких той помер на місці.

На початку досудового розслідування винуватість у вбивстві обвинувачений визнав. У подальшому причетність до злочину заперечив, зазначивши, що обставини події він не пам’ятає.

Вирок законної сили не набрав.

Упродовж 30 днів з моменту його проголошення сторони мають право подати апеляційні скарги до Чернігівського апеляційного суду.

: val.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.