Ректора і проректора університету в Харкові зловили на 300-тисячної хабарі

У п’ятницю, 15 травня, в Харкові поліція затримала ректора і одного з проректорів харківського університету — вони отримували хабар від приватного підприємця.

Як повідомляє прес-служба МВС, встановлено, що від підприємця вимагали 300 тисяч гривень за згоду на оренду приміщень університету. Чиновники вказали перерахувати ці гроші на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду.

При обшуку в університеті правоохоронці встановили, що ректор особисто отримав квитанцію про переказ грошей на рахунок благодійного фонду.

Ректора і проректора затримали. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

За інформацією NewsRoom, затримані ректор і проректор Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва.