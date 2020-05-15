Під Києвом п’ятому яні жінки напали на поліцейських

У Бучі дві нетверезі жінки напали на поліцейських, їх помістили в ізолятор тимчасового тримання. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Київській області.

Так, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2107 за порушення правил дорожнього руху.

Водій авто мав ознаки алкогольного сп’яніння. “У цей час з машини вийшли дві агресивно налаштовані пасажирки. Розлючені жінки напідпитку перешкоджали роботі правоохоронців, на законні вимоги поліції ніяким чином вони не реагували.

Потім вони накинулися на поліцейських, почали зривати з них захисні медичні маски. Втихомирити нападників правоохоронцям вдалося, надівши на них наручники”, – йдеться в повідомленні. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.