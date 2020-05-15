У гучній справі про пожежу в одеському коледжі з’явилися нові підозрювані

Слідчі, які ведуть справу про пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де в грудні 2019 року загинули 16 людей, оголосили про підозру двох нових фігурантів. Мова йде про завідувача денним відділенням економіки і підприємництва коледжу. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Другий підозрюваний — колишній заступник директора коледжу з адміністративно-господарської роботи, який займав цю посаду до 2 грудня минулого року. Як повідомили «ФАКТАМ» в прокуратурі, зараз вирішується питання про оголошення цього фігуранта у розшук і встановлення його місцезнаходження.

Обом обвинуваченим інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, що спричинила загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).

Крім того, керівнику коледжу та завідуючої господарством учбового корпусу вручено повідомлення про зміну підозри. Зокрема, їм повідомлено про підозру у вищеназваній статті КК України (ч. 2 ст. 270), що передбачає термін покарання до 8 років позбавлення волі. Раніше була класифікація за ст. 367 (службова недбалість) КК України до 5 років. В даний час обидва підозрювані перебувають під домашнім арештом.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу з особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області, під контролем прокуратури.