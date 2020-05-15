На Волині не можуть зупинити спалах COVID-19 в обласній психлікарні: — за добу- 16 нових випадків

На Волині в психіатричній лікарні в селищі Олика не можуть впоратися зі спалахом коронавирусной інфекції. За останню добу в районі виявлено 16 нових випадків захворювання. Всі вони пов’язані з лікарнею: захворіли 14 пацієнтів і два медпрацівника.

Раніше в лікарні були виявлені 10 хворих співробітників — їх відправили на самоізоляцію. П’ятьох хворих пацієнтів перевели в інфекційний стаціонар в Луцьку. Імовірно першої хворої стала жінка, яка надійшла на лікування 23 квітня. 4 травня пацієнтка померла.

Всього по Киверцевскому району (куди входить селище Олика) виявлено 74 хворих COVID-19.

Ще одним складним випадком є спалах захворювання в Городищенському чоловічому монастирі в Хмельницькій області. За останню добу там виявлено 11 хворих ченців. Монастир належить до московського патріархату і зараз закритий на карантин. Керівництво області вважає, що вірус поширився серед ченців, як і раніше в жіночому монастирі в Хмельницькому, через нехтування правилами, введеними на період епідемії.

Відомо, що 12 травня один з ченців помер у районній лікарні. 54-річний чоловік лікувався від пневмонії в монастирі, а коли стан погіршився, звернувся до офіційної медицини. Посмертно у ченця підтвердився діагноз COVID-19. 35 представників монастиря вважаються контактними особами.