Інфекціоніст: Літо росіяни проведуть з коронавірусом

Поширення коронавіруса в Росії влітку не закінчиться, вважає головний позаштатний інфекціоніст управління справами президента, начальник Центру інфекційних захворювань ЦКЛ Георгій Сапронов.

За словами Сапронова, «будувати прогнози — справа невдячна», оскільки слід враховувати безліч чинників, включаючи температуру повітря та святкові дні, передає РИА «Новости».

У той же час інфекціоніст припустив, що «літо ми ще проведемо разом з цією хворобою». Нагадаємо, раніше Сапронов допустив, що коронавірус «скоро прийде у кожну сім’ю, у кожну домівку».