Бекболат Тлеухан и фатальная пагубность универсального таланта

Отдельно взятый человек, достигая успеха в чем-то одном, начинает ставить себя выше других и в грешном, и в праведном. Вот Бекболат Тлеухан, написав музыку на слова Елбасы, возможно и подумал, что может быть лидером во всем. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Ну вот по поводу игры еще есть конечно аргументы. А в остальном – лишь вопросы.

И было бы вполне терпимо, если бы Тлеухан Бекболат Канаевич просто сидел на лавке и говорил, что его суперсила позволяет ему разбираться и в учении Дарвина, и в вопросах религий, и в игре на музыкальных иструментах, и в множестве остальных «и». Но супер-специалисту положено сидеть у супер-кормушки. Для обывателя подскажем, что «супер-кормушка» это такая штука, позволяющая иметь сотни млн. долл. Ну и конечно же опция идеальная – человек даже налогов не заплатит за приход денег.

Тлеухан Бекбулат: когда в одном человеке спокойно сочетаются коррупция, радикальная культура и мораль с двойным дном

При этом на значимых должностях он усердно проваливал вверенные ему обязанности. Тут все вспомнят знаменитый слив кок-пара аутсайдерской команде Узбекистана — незаживающую рану на той самой народной душе, которую так бережет Бекболат Тлеухан. Казалось бы мелочь, а неприятно.

В отношении таких в старые недобрые времена существовало определение «реакционный элемент». Но это — скорее образ, тщательно поддерживаемый Бекболатом Тлеуханом, а не его внутренняя суть. Образ нужен исключительно для политики и для занятия неформальной должности «главного специалиста по народу». Сам же Бекболат вполне современный человек и за пределами установленного театра ведет себя вполне в духе времени.

Образовательная деятельность Бекболата Тлеухана

Ну как образовательная?! Можно сказать, что и «строительная». Вот есть школа. Общий метраж, высота потолков и пр. А не соорудить ли себе подобное в качестве домика для жизни? Вот и построил. За народные деньги. Заботу об образовании в виде дождя советов Тлеухан Бекболат Канайулы проявляет постоянно — это его дежурная тема. Это было бы логичным, учитывая, что количество его детей схоже с курсом доллара к тенге: никогда не знаешь, сколько, но точно больше чем было раньше. Однако сам Бекболат проявил разумную осмотрительность и воспитывает их в духе более современном, а именно в английском и арабском. В конце концов в их будущей среде на других ориентирах далеко не уйти.

Тлеухан Бекболат Канайулы дает мастер-класс подготовки школьников к половому созреванию

То ли Тлеухан Бекболат Канаевич узрел проблему, еще будучи школьником, то ли ему приснилось. Но концепция такова: нужно помочь школьникам с презервативами и раздать их в образовательных учреждениях. А что?! Залёты – дело ушлое и никому ненужное. Лучше детей вооружать и образовывать жизненными примерами. Вот одна цитата Бекбулата, очевидно слова, сказанные школьникам: «Плох тот воин, который отступает. Плоха та девушка, которая возвращается» В общем «высокоморально», предметно и практично. Ну и закупив противозачаточное добро, можно ж и что-то себе в копилку отложить.

Итак, воин, который не отступает — плохой. Поскольку в практике вооруженных конфликтов директива «никогда не отступать» равняется верной смерти, хороший воин — мертвый воин. Ну что ж, миру — мир. Наверное именно поэтому в составе Казахстана нет Лиссабонской области, да и людей маловато.

С девушкой сложней. Итак, девушка которая возвращается — плохая. Ну, т.е. девушки должны быть как царевны-лягушки, только наоборот? Поцеловал, всякое такое, а потом хлоп — превратилась в жабу и упрыгала по делам, чтобы не вернуться? Хорошо, а как этот мертвый воин связан с упрыгавшей жабой? Видимо проще объяснять мысли одарённого музыканта никто не учил? И точно ли они помогут от критически большого количества женских и мужских половых гормонов в крови подростков?

Тлеухан Бекболат «правильно» преподносит в школы теорию эволюции

Вот ведь интересная штука, в которой даже коррупции нет. Давайте, говорит Тлеухан Бекболат, уберем из школьной программы либо теорию Дарвина, либо религиоведение. Это как загрузить только одну половину мозга у человека. Но Бекболат почему-то посчитал, что данное сочетание плохо на что-то влияет. На что конкретно – нам непонятно. Тут можно подставлять что угодно – пищеварение, психологическое здоровье и просто нужное мировоззрение. В данном случае просто факт остается фактом – музыкант говорит как нужно в школах преподносить науку. А почему бы и нет? С песнями для Елбасы же получилось!

Тлеухан Бекбулат, сделайте нам монтаж!

Вдоволь наевшись и наворовавшись что может еще понадобиться человеку? Правильно! Духовность и/или нравственность. Когда сыт – надо о высоком. Вот и Тлеухан Бекболат Канайулы туда же. В данном случае наш деятель решил, что в казахстанском синематографе не хватает нравственности. Да она там практически отсутствует! По его мнению. И решил Бекбулат предложить народным избранникам ввести процедуру одобрение фильмов художественным советом. А если говорить простым языком, то отечественное кино должно проходить цензуру. Кто-то, видимо соскучился по Советскому Союзу. Мораль, господа, она такая! Интересно, когда в последний раз Бекболат Тлеуханов ездил в дешевой машине? И как там мораль согласуется с бесконечным обогащением? И с невероятной лестью, которую источает песнопевец власть имущим, придумывая для этого батырские истории?

За Бекболатом Тлеуханом вроде как и не числится никакого бизнеса. Его биография не содержит эпизодов пребывания в качестве председателя совета директоров, учредителей успешных компаний и так далее. Нет его и в списках Форбс. Есть правда в списках должников по налогам. Но богатства, которые аккумулировал сей певец патриотизма и благочестия впечатлят даже олигархов. Бекболат Тлеухан владеет многим и во многих местах в пределах и за пределами родины. В этой статье мы покажем только его строящийся особняк в Нур-Султане.

Это здание действительно похоже на какой-то дворец спорта или среднюю школу для богатеньких. В какой-то мере так оно и есть, учитывая количество детей у Бекболата Тлеухана и его жен. Но даже для большой и дружной полигамной семьи масштабы здания чрезмерны.

Бекболат Тлеухан живет на депутатское пособие или подаяния за проповеди?

Депутатское пособие? Остатки зарплаты заместителя министра? Сэкономленная стипендия? Гонорары за выступления на концертах? Или может бы щедрые подаяния за проповеди такой важной добродетели как умеренность? Или за то что он не подлиза?

Нет, конечно. Бекболат Тлеухан числится решальщиком по многим вопросам и его доля присутствует во многих предприятиях разной формы собственности и легальности. Фактически показанное строительство чудовищного дома-спорткомплекса — это максимально скромная демонстрация возможностей Тлеухановых. Широкие политические, включая внешнеполитические, связи депутата-псалмопевца, доля в проектах и предприятиях и плата за услуги позволяет ему построить не один такой домик. Но не позволяет платить налоги, так как участие это зачастую носит неформальный характер.

Кто на самом деле такой плагиатор Бекболат Тлеухан?

Более трех лет тому назад депутат мажилиса Тлеухан Бекболат Канаевич был публично обвинен в воровстве. По этой краже не состоялось ни судебных заседаний, ни компетентных комиссий. Высокое общественное положение «подзащитного» Бекболата Тлеухана позволило ему не только не беспокоиться об ответственности и репутации, но и угрожать тем, кто его обвинил в этом тяжком проступке.

Скандал касался казахской авторской и народной музыки и лишь незначительно вышел за рамки казахоязычных компаний. Вместе с тем он достоин большего освещения, поэтому напомним суть тлеющего конфликта.

20 февраля 2017 года блогер Айгүл Орынбек из Шимкента (31 341 подписчик в FB) написала открытое письмо депутату Бекболату Тлеухану. В сообщении содержится призыв покаяться в музыкальном плагиате и принести извинения казахскому народу.

Мелодичные Тлеухания Бекболата

Речь идет о песне «Елім менің» («Моя страна»). Это популярная песня, обладающая развитой мелодией. Ее автором считался Бекболат Тлеухан.

Вместе с тем, в этой песне дочь покойного музыканта, преподавателя и композитора Гарифуллы Курмангалиева узнала произведение своего знаменитого отца, написанное в 1977 году. Музыкальное заведение, которое закончил сам Бекболат Тлеухан, тесно связано с Гарифуллы. Согласно показаниям дочери, Бекболат посещал семью, хранящую большой авторский архив Курмангалиева и похитил листок с партитурой песни «Елім менің».

У семьи оказалась копия этой вещи, датированная «77», т.е. 1977 года. Бумага соответствует тому времени и почерк композитора подтвержден неофициальной экспертизой. Бекболат Тлеухан не счел необходимым публично ответить на тяжкое для творческого человека обвинение. Зато начал угрожать семье покойного мэтра и блогеру Айгүл Орынбек. Впрочем, насколько мы информированы в реальную плоскость угрозы Бекболата Тлеухана не перешли.

В качестве доказательства плагиата со стороны Тлеухана Бекболата Канаевича Айгул Орынбек приводит следующую партитуру. С ее слов, эта копия той, что украл Бекболат:

Если «прочесть» запись, получится следующая мелодия, разительно напоминающая «Елім менің».

Вопреки ожиданиям общественности скандал перешел в вялую форму и длится уже три года. Не предъявлено ни формальных обвинений, ни получено внятных оправданий — или ответных обвинений от Бекболата Тлеухана. Вместе с тем депутат-певец продолжает исполнять ее и песня пользуется определенной и оправданной популярностью.

На этом впрочем конфликт с блогершей не закончился. Айгул Орынбек была рупором общественности при «свержении» Бекболата Тлеухана с позиции президента Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан. Тогда Бекболат обиделся и хлопнув дверью покинул должность, оставив подозрения о подкупе национальной сборной по кок-бору со стороны узбеков без ответа.

Налоговый рай Бекболата Тлеухана Канаевича

По понятным причинам депутат Бекболат Тлеухан, отец четырнадцати, а может и более детей, интересуется вопросами образования. И хотя его интерес несколько поддельного свойства, так как его состояние позволяет дать всем им частное образование за пределами страны, его заинтересованность в темах образования в Казахстане вполне понятна.

Это порождает мелодраматичные выпады с его сторону министерства образования. Один из них, произошедший в октябре 2019 года сводился к тому, что «мы движемся к пропасти»:

Вот вы только начинаете, Асхат Канатович Аймагамбетов. Хочется к вам заранее обратиться с просьбой. Мы движемся к пропасти с реформами образования. Надо систему образования с основания пересмотреть. А если будем и дальше так идти, то поколение будет необразованным, мы не сможем построить государство. У нас есть пакет документов от ученых, по выходу из этой ситуации… Я готов вам их передать.

Нам неизвестно, передал ли Тлеухан Бекболат Канаевич «пакет от ученых» министру образования и науки Аймагамбетову. И не состояли ли эти рекомендации в форсировании выбора между Аллахом и Дарвиным, или раздачей или не-раздачей презервативов старшеклассникам: обе эти темы в свое время возбуждали повышенную активность Бекболата Тлеухана.

Но точно известно, что жалуясь на невозможность дать качественное образование неким абстрактным «народным» детям депутат Бекболат Тлеухан не учел одной неприятной особенности своего собственного поведения. А именно, что бесплатное гарантированное образование должно быть поддержано солидарными усилиями общества. Прежде всего — не учеными с пакетами, а налоговым обременением. Которое не очень нравится депутату Бекболату Тлеухану.

Тлеухан Бекболат Канаевич — один из немногих депутатов, которые не платит налоги, зато, как нам известно, исправно получает дотации на своих детей, хоть по материальному состоянию в них и не нуждается. Кроме Бекболата Тлеухана в список входят такие представители мажилиса как Нуржан Алтаев, Айкын Конуров, Дания Еспаева, Загипа Балиева и Владимир Божко.

В октябре 2019 года Бекболат Тлеухан юродствовал перед министром образования и клялся отказаться от депутатских полномочий, если пресловутый пакет от ученых будет внедрен в реформу образования. Бекболат обещал даже пойти секретарем или помощником в приемную. Может быть, на зарплате секретаря он сможет накопить на закрытие налогового долга, а пока приостановит свое депутатство?