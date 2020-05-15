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Електрокари Tesla стануть значно доступнішими

15.05.2020

Завдяки акумуляторам нового типу електромобілі компанії Tesla стануть значно дешевшими. Усередині компанії його називають «акумулятор на мільйон миль», який дозволить знизити ціни на електромобілі до вартості звичайних машин з ДВЗ.

Компанія Tesla планує представити в кінці 2020-го або початку наступного року новий, більш дешевий, довговічний і ємний акумулятор. Спочатку нова батарея буде застосовуватися в моделях для китайського ринку.

Такий акумулятор відрізняється невисокою ціною і довговічністю, а його використання, як очікується, дозволить зрівняти вартість електромобілів з ціною звичайних авто з двигуном внутрішнього згоряння.

В Tesla поки утримуються від коментарів щодо цього повідомлення.

: mmr.net.ua

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